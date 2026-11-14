May Sông Hồng (MSH) dự kiến chi hơn 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2026

Sắp chi hơn 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

CTCP May Sông Hồng (mã ck: MSH) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Theo đó, May Sông Hồng dự kiến tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 27/11/2026, trong khi thời gian chi trả dự kiến là vào ngày 19/1/2027.

Với hơn 112,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, May Sông Hồng sẽ phải chi hơn 450 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Nguồn tiền được sử dụng để tạm ứng cổ tức là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026.

Theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, tính đến ngày 30/6/2026, CTCP Chứng khoán FPT (mã ck: FTS) đang sở hữu 12 triệu cổ phiếu MSH, tương ứng 10,66% vốn May Sông Hồng. Với tỷ lệ cổ tức 40%, FPTS dự kiến nhận khoảng 48 tỷ đồng từ đợt chi trả này.

Trong khi đó, ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT May Sông Hồng, đang sở hữu hơn 26,9 triệu cổ phiếu MSH. Với lượng cổ phiếu trên, ông Thịnh dự kiến nhận hơn 107,6 tỷ đồng cổ tức.

May Sông Hồng lãi gần 481 tỷ đồng sau 9 tháng

Về kết quả kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.630,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 364,4 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 37,8 tỷ đồng, giảm 33,5%. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng từ 22 tỷ đồng lên gần 31,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 4%, lên gần 87 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng giảm từ 45,7 tỷ đồng xuống 44,6 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, May Sông Hồng ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III gần 196,3 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 4.328,6 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 480,9 tỷ đồng, tăng 2,8%. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của May Sông Hồng đạt hơn 4.930 tỷ đồng, tăng 5,4% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả gần 2.354,6 tỷ đồng, giảm 4,5%.