Máy sấy bơm nhiệt có đáng tiền? Ai nên mua, ai không nên mua loại này?

Máy sấy bơm nhiệt (Heat Pump) là dòng máy sấy quần áo cao cấp không dùng thanh điện trở nhiệt thông thường mà sử dụng máy nén khí gas trong môi trường áp suất cao để tạo ra khí nóng sấy khô quần áo.

Trong số các công nghệ hiện nay, máy sấy bơm nhiệt là lựa chọn đáng cân nhắc, nhất là với gia đình có nhu cầu sử dụng thường xuyên. Dù vậy, không phải nhà nào cũng cần bỏ thêm tiền cho công nghệ này.

Ưu, nhược điểm của máy sấy bơm nhiệt

Ưu điểm nổi bật

Có khả năng tiết kiệm điện

Khác với các dòng máy dùng điện trở để làm nóng không khí, máy sấy bơm nhiệt sử dụng hệ thống máy nén và môi chất lạnh để thu hồi, tái sử dụng nhiệt trong quá trình sấy. Cơ chế này giúp thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, dù mức tiêu thụ điện thực tế còn phụ thuộc vào từng mẫu máy, chương trình sấy và lượng quần áo.

Nếu gia đình sấy từ khoảng 3 lần mỗi tuần trở lên, đây là công nghệ đáng đưa vào danh sách lựa chọn. Khi máy được sử dụng đều đặn, khả năng tiết kiệm điện có nhiều cơ hội phát huy giá trị theo thời gian. Ngược lại, nếu chỉ bật máy vài lần mỗi tháng, khoản tiền chênh lệch khi mua có thể khó bù đắp nhanh bằng chi phí điện giảm được.

Chăm sóc quần áo tốt hơn

Một điểm cộng khác của máy sấy bơm nhiệt là thường vận hành ở nhiệt độ thấp hơn nhiều dòng máy sấy gia nhiệt truyền thống. Điều này có thể giúp hạn chế tác động của nhiệt độ cao lên sợi vải, đặc biệt khi gia đình thường xuyên sấy quần áo công sở, đồ thể thao hoặc những trang phục cần chăm sóc cẩn thận.

Với nhà có trẻ nhỏ, đông thành viên hoặc lượng quần áo cần xử lý mỗi ngày lớn, tính năng này có thể mang lại sự tiện lợi trong sinh hoạt. Người dùng cũng nên ưu tiên máy có cảm biến độ ẩm và nhiều chương trình sấy theo chất liệu để kiểm soát chu trình tốt hơn.

Tối giản lắp đặt đường ống

Về lắp đặt, máy sấy bơm nhiệt không cần dẫn luồng khí nóng ra ngoài như máy sấy thông hơi. Đây là ưu điểm với những căn hộ chung cư, phòng giặt kín hoặc nhà không thuận tiện bố trí đường ống. Tùy thiết kế, nước ngưng tụ có thể được chứa trong bình hoặc dẫn ra đường thoát nước.

Máy sấy quần áo bơm nhiệt có khả năng chăm sóc quần áo tốt hơn

Nhược điểm cần cân nhắc

Chi phí ban đầu cao

Rào cản lớn nhất của máy sấy bơm nhiệt là chi phí đầu tư ban đầu thường cao hơn các dòng máy có cấu tạo đơn giản. Nếu ngân sách gia đình còn hạn chế, việc chọn một thiết bị đắt tiền nhưng ít sử dụng chưa chắc là quyết định hợp lý.

Thời gian sấy lâu hơn

Một số chương trình sấy bơm nhiệt có thể kéo dài hơn do sử dụng nhiệt độ thấp. Với những mẻ quần áo dày hoặc lượng đồ lớn, người dùng cần tính đến thời gian chờ thay vì chỉ quan tâm máy có làm khô quần áo hay không.

Cần vệ sinh, bảo dưỡng cẩn thận

Máy sấy bơm nhiệt đòi hỏi vệ sinh, bảo dưỡng đúng hướng dẫn.

Bộ lọc xơ vải cần được làm sạch định kỳ; khu vực trao đổi nhiệt và hệ thống thoát nước cần được kiểm tra theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Nếu xơ vải tích tụ gây cản trở luồng khí, thời gian sấy có thể tăng và hiệu quả vận hành suy giảm.

Gia đình nào nên mua, gia đình nào có thể chờ?

Máy sấy bơm nhiệt phù hợp hơn với gia đình sấy quần áo nhiều lần mỗi tuần, sống ở nơi thường xuyên mưa ẩm, không có không gian phơi thuận tiện hoặc muốn ưu tiên chăm sóc quần áo ở nhiệt độ thấp. Nếu xác định sử dụng trong nhiều năm, khoản đầu tư ban đầu có thể đáng cân nhắc hơn so với việc chỉ nhìn vào giá mua.

Ngược lại, người sống một mình, có sân phơi rộng hoặc chỉ dùng máy vào vài ngày mưa chưa nhất thiết phải chọn công nghệ này. Máy sấy ngưng tụ có thể là phương án trung hòa giữa chi phí và sự linh hoạt khi lắp đặt. Máy sấy thông hơi cũng đáng cân nhắc nếu nhà có vị trí dẫn khí ra ngoài phù hợp và ưu tiên mức đầu tư ban đầu thấp.

Trước khi mua, người dùng nên tính thử chi phí điện theo công thức: điện năng mỗi chu trình nhân với số lần sấy trong tháng và giá điện thực tế. Đồng thời, cần so sánh giá bán giữa các mẫu máy có khối lượng sấy tương đương, thay vì chỉ nhìn vào tên công nghệ.