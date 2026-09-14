Máy rửa xe 230 bar: Áp lực mạnh, làm sạch nhanh chóng

Dưới đây là một số model đáng đầu tư hiện nay.

Máy rửa xe 230 bar Kumisai 20M36-7.5T4

Thông số kỹ thuật:

● Công suất: 7.5 kW

● Loại motor: Cảm ứng từ

● Điện áp: 380V - 50Hz

● Lưu lượng nước: 16,4 lít/phút

● Áp lực làm việc: 230 Bar

● Tốc độ: 1450 vòng/phút

● Dây cao áp: 15m

● Khả năng tự hút nước: Có

● Đầu béc phun: 0, 15, 25, 40 độ

● Dây hút nước: 2 m

● Tự động ngắt: Có

● Kích thước: 880 x 630 x 625 mm

● Trọng lượng: 87 Kg

Kumisai 20M36-7.5T4

Máy rửa xe ô tô chuyên dụng Kumisai 20M36-7.5T4 mang đến hiệu quả làm sạch vượt trội trên nhiều bề mặt. Motor cảm ứng từ tốc độ 1450 vòng/phút giúp máy vận hành êm ái, hạn chế sinh nhiệt và tăng tuổi thọ. Công suất 7.5 kW đáp ứng tốt nhu cầu vệ sinh liên tục với cường độ cao.

Máy có thiết kế chắc chắn cùng hệ thống phụ kiện gồm: Súng phun, dây cao áp, dây hút nước và nhiều đầu béc chuyên dụng. Máy có chức năng tự hút nước và tự động ngắt giúp sử dụng thuận tiện, đồng thời hỗ trợ bảo vệ động cơ.

Giá bán: 17.600.000 VNĐ

Máy rửa xe 230 bar Palada 20M36-7.5T4

Thông số kỹ thuật:

● Công suất: 7.5 kW

● Điện áp: 380V/50Hz

● Lưu lượng nước: 16,4 lít/phút

● Áp lực làm việc: 230 Bar

● Tốc độ: 1450 vòng/phút

● Độ dài dây cao áp: 15m

● Dây hút nước: 2 m

● Đầu béc phun: 4 màu

● Trọng lượng: 89 Kg

● Kích thước: 880 x 630 x 625 mm

Palada 20M36-7.5T4

Palada 20M36-7.5T4 nổi bật với khả năng tạo tia nước áp lực cao, nhanh chóng đánh bay bụi bẩn, rong rêu và dầu mỡ. Công suất 7.5 kW kết hợp tốc độ 1450 vòng/phút giúp máy hoạt động bền bỉ và duy trì áp lực ổn định khi sử dụng nhiều giờ.

Dây cao áp dài 15 m mở rộng phạm vi làm việc, trong khi bộ béc phun 4 màu cho phép thay đổi góc phun linh hoạt, phù hợp từ rửa xe đến vệ sinh thiết bị, nhà xưởng và khu vực ngoài trời.

Giá bán: 17.800.000 VNĐ

Máy rửa xe 230 bar Kungfu KF 3200-5.5KW

Thông số kỹ thuật:

● Công suất: 5.5 kW

● Lưu lượng nước: 16 lít/phút

● Áp lực làm việc: 230 Bar

● Tốc độ vòng quay: 1480RPM

● Phụ kiện: Súng phun, béc phun, dây dẫn cao áp, dây cấp nước, bộ lọc nước

Kungfu KF 3200-5.5KW.

Kungfu KF 3200-5.5KW có khả năng duy trì áp lực phun ổn định, giúp vệ sinh ô tô, xe tải, máy móc và khu vực sản xuất nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và nhân lực.

Thiết bị được trang bị bộ lọc nước giúp bảo vệ đầu bơm, hạn chế nguy cơ tắc nghẽn. Hiệu suất làm sạch cùng độ bền cao khiến sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp.

Giá bán: 12.600.000 VNĐ

Máy rửa xe 230 bar Lutian 3600PSI - 7.5T4 7.5KW

Thông số kỹ thuật:

● Công suất: 7.5 kW

● Áp lực làm việc: 230 Bar

● Lưu lượng nước: 16,4 lít/phút

● Dây cao áp: 15 m

● Điện áp: 380V/50Hz

● Trọng lượng: 89 Kg

● Kích thước: 880 x 630 x 625 mm

Máy rửa xe Lutian 3600PSI - 7.5T4 7.5KW là dòng thiết bị phun xịt áp lực cao công nghiệp thế hệ mới. Sản phẩm được định hình chuyên biệt để phục vụ các yêu cầu tẩy rửa cường độ lớn.

Động cơ 7.5 kW sử dụng điện áp 3 pha 380V giúp máy tạo áp lực làm việc lên đến 230 bar cùng lưu lượng 16,4 lít/phút. Nhờ đó, thiết bị dễ dàng xử lý bùn đất đóng cục và dầu mỡ bám lâu ngày.

Giá bán: 18.000.000 VNĐ

Nếu thường xuyên phải vệ sinh phương tiện, máy móc hoặc khu vực có diện tích lớn, máy rửa xe 230 bar sẽ là trợ thủ đắc lực giúp nâng cao năng suất. Người dùng nên lựa chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng và chế độ bảo hành lâu dài.