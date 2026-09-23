Máy rửa chén Xiaomi Mijia Smart Countertop 5-Set: Rửa thông minh bằng AI và sấy nóng 80°C

Thương hiệu Xiaomi vừa mở rộng dải thiết bị gia dụng với mẫu máy rửa chén để bàn thông minh Mijia Smart Countertop Dishwasher 5-Set tại thị trường Trung Quốc. Với mức giá niêm yết 1.998 nhân dân tệ (tương đương khoảng 7,73 triệu đồng), sản phẩm được định vị là giải pháp tự động hóa việc dọn dẹp tối ưu cho các căn bếp có diện tích hạn chế mà không cần cải tạo hệ thống tủ bếp âm cồng kềnh.

Xiaomi ra mắt máy rửa chén thông minh

Thiết kế công thái học giải phóng không gian bàn bếp

Mijia Smart Countertop Dishwasher 5-Set sở hữu kích thước ba chiều lần lượt là 550 x 598 x 350 mm cùng trọng lượng 18,5 kg. Thiết kế nhỏ gọn này cho phép người dùng đặt thiết bị trực tiếp trên bề mặt bếp một cách linh hoạt, phù hợp với không gian sinh hoạt của các hộ gia đình trẻ từ 2 đến 5 thành viên.

Sản phẩm có thiết kế khá nhỏ gọn

Nhằm tối ưu hóa diện tích thao tác, Xiaomi trang bị hệ thống cửa gập từ tính thông minh. Khi mở hoàn toàn cửa máy, chiều sâu tối đa chỉ đạt mức 600 mm, giảm đáng kể bán kính chiếm dụng không gian phía trước so với cơ chế mở lật truyền thống, giúp việc sắp xếp chén đĩa trở nên thuận tiện trong lối đi hẹp.

Áp lực nước 30 kPa kết hợp thuật toán AI nhận diện vết bẩn

Dù mang ngoại hình gọn nhẹ, khoang chứa bên trong máy có khả năng tiếp nhận cùng lúc 5 bộ đồ ăn tiêu chuẩn. Cấu trúc giá đỡ được tùy biến để chứa được các vật dụng nấu nướng cỡ lớn thường ngày như chảo rán đường kính 30 cm hay nồi súp đường kính 24 cm.

Máy rửa chén của Xiaomi có nhiều công nghệ thông minh

Về cơ chế làm sạch, máy tích hợp hệ thống phun nước đa hướng gồm 4 bộ tay phun với tổng cộng 34 lỗ tia nước, tạo ra áp lực làm sạch tối đa lên tới 30 kPa. Đáng chú ý, thiết bị sở hữu cảm biến độ đục quang học kết hợp thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống này quét liên tục và phân tích mức độ bẩn của nước chỉ trong 10 giây đầu chu trình, từ đó tự động chọn cấu hình phù hợp nhất trong số 8 chế độ rửa tích hợp sẵn mà không đòi hỏi người dùng phải can thiệp thủ công.

Chu trình sấy khí nóng PTC 80°C và lưu trữ vô trùng tới 240 giờ

Bên cạnh khả năng đánh bay dầu mỡ thông thường, máy duy trì chu trình rửa nước nóng đạt nhiệt độ 75°C để tiêu diệt các loại vi khuẩn bám dính. Sau khi xả sạch, hệ thống sấy khí nóng công nghệ PTC đẩy nhiệt độ khoang lên đến 80°C, giúp chén dĩa ráo nước hoàn toàn và hạn chế tồn đọng ẩm mốc.

Sản phẩm giúp sấy khô chén dĩa nhanh chóng

Đặc biệt, máy rửa chén Xiaomi còn kiêm nhiệm vai trò tủ bảo quản chén đĩa chuyên dụng. Bằng cách kích hoạt mô-đun đèn tia cực tím (UV) kết hợp hệ thống đối lưu luồng khí tươi ngắt quãng, thiết bị có thể duy trì độ khô ráo, sạch khuẩn và khử mùi bên trong khoang chứa liên tục trong 240 giờ (tương đương 10 ngày).

Thông số kỹ thuật chi tiết và khả năng kết nối HyperOS Connect

Mẫu máy rửa bát này đạt tiêu chuẩn tiết kiệm tài nguyên cấp độ 1 tại Trung Quốc. Ở chế độ vận hành tiết kiệm Eco Wash, lượng nước tiêu thụ chỉ dừng ở mức 8 lít cùng 0,282 kWh điện năng cho một mẻ rửa hoàn chỉnh.

Hơn nữa, thiết bị nằm trong hệ sinh thái HyperOS Connect, mang lại khả năng đồng bộ liền mạch. Thông qua ứng dụng Mijia trên điện thoại thông minh, người dùng có thể kích hoạt từ xa, cài đặt giờ chạy tự động theo lịch trình hoặc điều khiển thông qua khẩu lệnh trên các dòng loa thông minh tương thích.