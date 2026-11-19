Nhân dịp kỷ niệm cột mốc 25 năm hình thành và phát triển của dòng máy ảnh Lumix danh tiếng, Panasonic đã chính thức tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm đặc biệt.

Lần này hãng giới thiệu đến giới làm phim và những người đam mê quay dựng chuyên nghiệp chiếc máy ảnh điện ảnh full-frame hoàn toàn mới mang tên Lumix SHX1.

Trong sự kiện lần này, hãng đã dồn toàn bộ tâm huyết vào một thiết bị duy nhất nhằm khẳng định bước tiến vượt bậc về công nghệ hình ảnh.

Lumix SHX1 sở hữu thiết kế khối lập phương cùng các lỗ ốc dày đặt để thuận tiện cho tùy biến các loại phụ kiện chuyên nghiệp.

Thay vì đi theo lối mòn thiết kế của những chiếc máy ảnh không gương lật truyền thống vốn ưu tiên lai giữa chụp và quay, Panasonic đã quyết định tạo ra một cuộc cách mạng về ngoại hình khi lựa chọn kiểu dáng hình khối lập phương đầy thực dụng cho Lumix SHX1.

Thiết kế này mang lại sự linh hoạt tối đa cho các nhà làm phim độc lập cũng như các đoàn phim quy mô lớn khi cần lắp đặt thiết bị vào những hệ thống phức tạp.

Về mặt phần cứng, Lumix SHX1 thừa hưởng cảm biến full-frame xuất sắc từ người đàn anh Lumix S1 II. Tuy nhiên, việc đưa trái tim mạnh mẽ này vào một thân máy dạng hộp chuyên dụng đã giúp tối ưu hóa hoàn toàn trải nghiệm sản xuất video.

Điểm đáng giá của kiểu dáng đối xứng này là khả năng chuyển đổi nhanh chóng giữa khung hình ngang truyền thống và khung hình dọc hiện đại, đáp ứng trọn vẹn xu hướng sản xuất nội dung đa nền tảng ngày nay mà không làm mất đi sự cân bằng của hệ thống.

Biến thành máy quay kiểu truyền thống với cảm biến full-frame mạnh mẽ.

Panasonic trang bị cho tân binh của mình những chuẩn giao tiếp cao cấp nhất dành cho môi trường phim trường chuyên nghiệp.

Máy sở hữu đồng thời cổng xuất tín hiệu 12G SDI tốc độ cao và cổng HDMI kích thước tiêu chuẩn, đảm bảo khả năng truyền tải hình ảnh độ phân giải cao mượt mà tới các màn hình kiểm tra ngoại vi hoặc bộ thu phát không dây.

Hệ thống âm thanh trên Lumix SHX1 cũng được nâng cấp mạnh mẽ với tính năng ghi âm nội bộ chuẩn 32 bit float, giúp thu lại dải âm thanh cực rộng mà không lo hiện tượng vỡ tiếng ở những môi trường có cường độ âm thanh thay đổi đột ngột, đi kèm với đó là giắc cắm micro 3,5 mm tiện lợi cho các thiết bị thu âm rời.

Để giải quyết bài toán nhiệt độ vốn là nỗi ám ảnh của các dòng máy quay nhỏ gọn, Panasonic đã phát triển một hệ thống tản nhiệt chủ động cải tiến vượt bậc cho Lumix SHX1.

Nhờ cơ chế làm mát hiệu quả này, chiếc máy ảnh có thể duy trì khả năng quay video độ phân giải 4K ở tốc độ 120 khung hình trên giây một cách liên tục mà hoàn toàn không gặp phải tình trạng quá nhiệt hay tự động ngắt quãng giữa chừng.

Bên cạnh đó, tính năng quay video 6K ở chế độ open-gate sử dụng toàn bộ diện tích cảm biến theo tỷ lệ gốc sẽ hỗ trợ tốc độ tối đa 30 khung hình trên giây, mở ra không gian hậu kỳ rộng lớn để các nhà sáng tạo tự do cắt cúp khung hình mà vẫn giữ nguyên độ sắc nét.

Nằm trên gimbal linh hoạt, ổn định cho các nội dung đa nền tảng.

Về định dạng lưu trữ, máy cho phép ghi trực tiếp chuẩn nén ProRes RAW vào thẻ nhớ bên trong, trong khi định dạng Blackmagic RAW sẽ được hỗ trợ thông qua việc kết nối với các đầu ghi gắn ngoài chuyên dụng.

Một trong những điểm nhấn sáng giá giúp Lumix SHX1 dễ dàng hòa nhập vào các quy trình làm phim điện ảnh chuyên nghiệp chính là sự hỗ trợ của hồ sơ màu Arri Log C3.

Theo công bố từ nhà sản xuất, cấu hình màu này giúp thiết bị đạt được dải tương phản động ấn tượng lên tới 15 stop, giữ lại trọn vẹn chi tiết từ vùng tối sâu thẳm cho đến vùng sáng gắt.

Trải nghiệm vận hành thực tế trên Lumix SHX1 còn được nâng tầm nhờ hệ thống ổn định hình ảnh 5 trục tích hợp ngay trên cảm biến full-frame, mang lại những thước phim mượt mà ngay cả khi cầm tay di chuyển.

Lumix SHX1 sở hữu cảm biến full-frame chống rung 5 trục thừa kế từ đàn anh Lumix S1 II.

Máy tiếp tục sử dụng ngàm ống kính Leica L, cho phép người dùng tận dụng toàn bộ hệ sinh thái ống kính phong phú tương tự như mẫu Lumix S1 II.

Hệ thống lấy nét tự động thế hệ mới được tích hợp trí tuệ nhân tạo có khả năng nhận diện và bám đuổi chủ thể chính xác trong mọi điều kiện ánh sáng phức tạp.

Hoàn thiện cho thiết kế tổng thể của máy là màn hình cảm ứng kích thước 3 inch có khả năng xoay lật linh hoạt, giúp người điều khiển dễ dàng quan sát và thao tác cài đặt từ nhiều góc độ khó.

Theo kế hoạch phân phối toàn cầu được Panasonic công bố, mẫu máy ảnh điện ảnh Lumix SHX1 sẽ chính thức lên kệ vào tháng 12 năm 2026 với mức giá bán lẻ quy đổi khoảng 140 triệu đồng.

Video: Lumix SHX1 - Cinema full-frame với thiết kế cực kỳ linh hoạt cho mọi nhu cầu sử dụng.