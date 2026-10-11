Máy phun sương có thực sự tốt cho trẻ sơ sinh? 5 lưu ý cha mẹ cần biết

Có nên dùng máy phun sương cho trẻ sơ sinh?

Cha mẹ có thể sử dụng máy phun sương khi không khí trong phòng quá khô, với điều kiện kiểm soát độ ẩm và vệ sinh thiết bị đúng cách.

Không nên bật máy liên tục hoặc cố gắng tăng độ ẩm càng cao càng tốt. Môi trường quá ẩm có thể tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc và vi sinh vật phát triển, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong phòng.

Nếu không biết độ ẩm hiện tại có phù hợp hay không, cha mẹ có thể sử dụng ẩm kế để theo dõi. Đây là cách đơn giản giúp hạn chế việc phun sương quá mức.

Máy phun sương mang lại lợi ích gì?

Bổ sung độ ẩm cho không khí

Khi sử dụng điều hòa trong thời gian dài hoặc thời tiết khô, không khí trong phòng có thể trở nên thiếu ẩm. Máy phun sương giúp bổ sung độ ẩm, tạo môi trường dễ chịu hơn cho trẻ.

Hạn chế cảm giác khô mũi, họng

Không khí quá khô có thể khiến niêm mạc mũi và họng mất độ ẩm, gây cảm giác khó chịu. Duy trì độ ẩm phù hợp có thể giúp hạn chế tác động này.

Hỗ trợ trẻ dễ chịu hơn khi nghẹt mũi do cảm lạnh

Trong trường hợp trẻ bị cảm lạnh và nghẹt mũi, không khí có độ ẩm phù hợp có thể giúp đường hô hấp bớt khô, từ đó hỗ trợ trẻ cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ tại nhà, không có tác dụng điều trị bệnh.

Tạo môi trường phòng ngủ dễ chịu

Với những căn phòng thường xuyên sử dụng điều hòa, việc duy trì độ ẩm phù hợp có thể giúp không gian sinh hoạt và nghỉ ngơi thoải mái hơn.

Khi dùng máy phun sương, cần kiểm soát độ ẩm và vệ sinh thiết bị đúng cách

Dùng máy phun sương thế nào cho an toàn?

Trước khi sử dụng máy phun sương, cha mẹ cần vệ sinh bình chứa và các bộ phận tiếp xúc với nước theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không nên sử dụng máy khi bên trong có cặn bẩn, nhớt hoặc dấu hiệu nấm mốc.

Khi đổ nước, nên sử dụng loại nước được nhà sản xuất khuyến cáo, chẳng hạn nước tinh khiết hoặc nước cất tùy từng thiết bị. Không đổ vượt quá vạch quy định trên bình.

Nếu máy có màng lọc hoặc bộ lọc nước, cần lắp đúng vị trí và kiểm tra định kỳ. Sau đó, lựa chọn mức phun phù hợp thay vì để máy hoạt động ở công suất cao liên tục.

Đặc biệt, nên đặt máy ở vị trí phù hợp, tránh để hơi nước phun trực tiếp vào trẻ hoặc khiến khu vực xung quanh thường xuyên ẩm ướt.

5 trường hợp nên hạn chế sử dụng

Cha mẹ không nên tiếp tục phun sương nếu độ ẩm trong phòng đã cao, bởi việc bổ sung thêm hơi nước có thể làm môi trường trở nên quá ẩm.

Tương tự, cần tạm ngừng sử dụng khi máy bẩn, có cặn hoặc xuất hiện nấm mốc. Bình chứa cũng không nên để nước quá lâu hoặc sử dụng nước có mùi, màu sắc hay dấu hiệu bất thường.

Nếu máy không được vệ sinh thường xuyên, nguy cơ tích tụ cặn bẩn và vi sinh vật cũng tăng lên. Khi khu vực xung quanh máy, tường hoặc đồ đạc liên tục bị ẩm, cha mẹ nên giảm thời gian sử dụng hoặc điều chỉnh vị trí đặt thiết bị.

Một lưu ý quan trọng khác là không tự ý cho tinh dầu, thuốc hoặc các dung dịch khác vào bình chứa, trừ khi thiết bị được nhà sản xuất thiết kế và hướng dẫn rõ ràng cho mục đích này.