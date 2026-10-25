May Nhà Bè đưa sắc màu thời trang công sở đến Sóng Festival 2026

Diễn ra trong 2 ngày 24-25/10, Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 hướng tới đưa thanh toán không dùng tiền mặt đến gần hơn với người dân thông qua các hoạt động gắn với nhu cầu tiêu dùng hằng ngày.

Bên cạnh lĩnh vực tài chính, sự kiện có nhiều gian hàng ẩm thực, đặc sản địa phương và sản phẩm tiêu dùng. Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bán lẻ, thời trang, công nghệ, giáo dục và thiết bị điện tử cùng tham gia, kết hợp giới thiệu sản phẩm với các hoạt động trải nghiệm và ứng dụng thanh toán số trong thực tế.

Trong số đó, Tổng Công ty CP May Nhà Bè (NBC) lần đầu góp mặt tại chương trình với gian hàng trưng bày các sản phẩm thời trang, trong đó có các thiết kế thuộc thương hiệu Mattana.

Gian hàng được thiết kế với hai tông màu xanh dương và trắng với khu vực trưng bày được bố trí mở gồm giá treo quần áo, ma-nơ-canh giới thiệu trang phục, tạo nên sự thuận tiện cho khách tham quan quan sát các mặt hàng.

Các sản phẩm chủ yếu là trang phục công sở như áo sơ mi, áo khoác và quần âu, với màu sắc phổ biến như trắng, xanh, xám và đen. Một số mẫu được phối hợp trưng bày để khách tham quan hình dung kiểu dáng và cách kết hợp trang phục.

Việc May Nhà Bè tham gia sự kiện góp phần mở rộng nhóm sản phẩm được giới thiệu tại Sóng Festival, bên cạnh các dịch vụ tài chính, công nghệ và hàng tiêu dùng. Sự hiện diện của doanh nghiệp thời trang cũng cho thấy thanh toán số có thể được ứng dụng trong nhiều hoạt động mua sắm thường nhật, thay vì chỉ giới hạn ở các giao dịch dịch vụ tài chính.

Cùng với NBC, các doanh nghiệp như Fresia, AAB Group và nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục, thiết bị điện tử góp phần tạo nên không gian trải nghiệm đa lĩnh vực tại sự kiện.

Sóng Festival nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, do Báo Tiền Phong và Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chương trình tiếp nối Ngày Thẻ Việt Nam được triển khai từ năm 2020, đồng thời mở rộng nội dung từ thanh toán bằng thẻ sang các phương thức và hệ sinh thái thanh toán số.