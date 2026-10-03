Máy móc, nhân công hối hả vá đèo Bảo Lộc

Ngày 3/10, các đơn vị thi công vẫn tiếp tục khẩn trương triển khai công tác khắc phục các vị trí xuống cấp dọc tuyến đèo Bảo Lộc (thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua xã Đạ Huoai 2 và phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Trước đó, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) đã có văn bản báo cáo và đề xuất cơ quan chức năng sửa chữa, khắc phục các vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Nguyên nhân do thời gian qua trên tuyến đèo Bảo Lộc xuất hiện các vị trí mặt đường nhựa bị bong tróc, lún lõm nghiêm trọng, tạo thành những “ổ gà” gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đặc biệt khi các xe tải hạng nặng và xe khách lưu thông qua những đoạn đèo xuống cấp thường xảy ra tình trạng rung lắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Có tổng cộng 17 điểm hư hỏng trên đèo Bảo Lộc được sửa chữa để đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi lại.

Theo ghi nhận trong sáng cùng ngày, hàng chục công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới được huy động để dặm vá, thảm nhựa tại các đoạn đèo Bảo Lộc đã bị bong tróc, lún lõm, tạo thành những “ổ gà” dày đặc trên mặt đường. Tranh thủ lúc thời tiết nắng ráo, thuận lợi, các tốp công nhân thi công theo kiểu cuốn chiếu, tới đâu hoàn thiện tới đó.

Các phương tiện cơ giới song hành làm việc để tranh thủ nắng ráo, rút ngắn thời gian sửa chữa.

Nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện, tại hai đầu mỗi đoạn đường thi công dặm vá, đơn vị thi công cũng bố trí người túc trực, điều tiết các phương tiện lưu thông luân phiên theo một chiều lên hoặc xuống đèo. Mỗi lần điều tiết luân phiên kéo dài khoảng vài phút nhằm tránh gây ách tắc cho toàn tuyến đèo Bảo Lộc.

Sau khi trải đá, lu lèn, các ổ gà trên đường đã bằng phẳng trở lại.

Dự kiến việc thi công khắc phục tình trạng xuống cấp trên tuyến đèo Bảo Lộc kéo dài trong vài ngày tới và sẽ hoàn thành trước ngày 10/10 để các phương tiện đi lại an toàn.

Đến chiều nay, đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 676 - đơn vị thi công Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống an toàn giao thông Quốc lộ 20 - cho biết đã hoàn tất việc sửa chữa các đoạn đường hư hỏng trên đèo Bảo Lộc.

Đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 676 cho biết, có 17 điểm trên đèo Bảo Lộc bị bong tróc, sụt lún, xuất hiện ổ gà, ổ trâu đã được sửa chữa, thảm nhựa hoàn thành. Tại các vị trí hư hỏng, đơn vị tiến hành cào bóc lớp bê tông nhựa, tưới dính bằng nhũ tương phân tách nhanh rồi thảm trả mặt đường bằng bê tông nhựa chặt 16.

Đối với những vị trí rạn nứt nặng, nứt mái rùa, nứt lưới, ổ gà, ổ voi cục bộ và hằn lún do vệt bánh xe, đơn vị thực hiện tương tự nhưng thảm trả bằng bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm. Các vị trí sửa chữa đều sử dụng phụ gia kháng hằn lún. Theo ông Quân, việc sửa chữa dự kiến kéo dài hơn 10 ngày. Tuy nhiên, nhờ thời tiết thuận lợi và sự hỗ trợ của Công ty Đầu tư Xây dựng 886 Thành Nam, công tác khắc phục hoàn thành sớm hơn dự kiến, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua đèo.