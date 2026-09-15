May mắn ngoảnh mặt, U23 Việt Nam hòa đáng tiếc trận ra quân ASIAD 2026

Sau khi U23 Uzbekistan thắng đậm U23 Philippines 5-1, U23 Việt Nam hiểu rằng hai trận gặp Kuwait và Philippines có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Một chiến thắng trước Kuwait sẽ giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tạo lợi thế đáng kể trước khi bước vào lượt cuối gặp Uzbekistan.

Với mục tiêu đó, U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động và nhanh chóng đẩy đối thủ về phần sân nhà. Chỉ trong 8 phút đầu trận, các cầu thủ áo đỏ đã tung ra 4 pha dứt điểm. Lê Phát là người để lại dấu ấn rõ nét nhất khi liên tiếp đưa bóng tìm đến cột dọc và xà ngang khung thành Kuwait.

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U23 Kuwait gần như không thể triển khai những đợt tấn công đáng kể trong khoảng thời gian đầu trận. Mãi đến phút 23, đại diện Tây Á mới có pha dứt điểm đầu tiên, khi Alabdulsalam Montaser tung cú sút từ sát vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ môn Cao Văn Bình.

U23 Việt Nam lập tức đáp trả. Bốn phút sau, Quốc Việt phối hợp với Thanh Nhàn trước khi tiền đạo này thực hiện cú dứt điểm chéo góc. Bóng một lần nữa tìm đến cột dọc U23 Kuwait.

Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục duy trì sức ép. Phút 29, sau một pha phối hợp ăn ý, Quốc Cường có khoảng trống để dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Không thể ghi bàn trong hiệp một, U23 Việt Nam tiếp tục chủ động tấn công sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, khi còn chưa kịp có bàn, các cầu thủ trẻ Việt Nam lại để thủng lưới trước.

Phút 79, từ một quả đá phạt bên ngoài vòng cấm, Almatar Omar chọn đúng vị trí và bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới U23 Việt Nam.

Bị dẫn bàn ở thời điểm trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút, U23 Việt Nam không buông xuôi. Phút 82, đội bóng áo đỏ tìm được bàn gỡ. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Lê Văn Thuận, Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu, đưa bóng vượt qua hàng thủ Kuwait và làm tung lưới đối phương.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam giải tỏa sức ép, nhưng khoảng thời gian còn lại là không đủ để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tìm thêm một lần xuyên thủng hàng phòng ngự Kuwait. Trận đấu khép lại với tỉ số 1-1.

Đây là kết quả có phần đáng tiếc với U23 Việt Nam nếu xét về thế trận, số lần dứt điểm và những cơ hội được tạo ra. Dù vậy, 1 điểm trong ngày ra quân chưa khiến cánh cửa vào tứ kết của U23 Việt Nam khép lại. Với việc Uzbekistan đã thắng Philippines 5-1, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần tận dụng tối đa trận đấu với Philippines để cải thiện điểm số trước khi bước vào lượt cuối.