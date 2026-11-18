Chiều 18-11, THPT IVS (áo bib xanh) gặp THPT Xuân Phương ở vòng 1/32

Trận đấu có khởi đầu hấp dẫn hơn cả mong đợi

Ngay phút thứ 2, Văn Hiếu đã ghi bàn đưa đại diện Thanh Oai vươn lên dẫn 1-0

Bàn mở tỉ số đến rất bất ngờ trong bối cảnh chân sút chủ lực Minh Hiếu không thể thi đấu

Cầu thủ trường IVS ăn mừng bàn thắng sớm

Tuy nhiên, rất nhanh chóng, trường Xuân Phương có bàn gỡ 1-1 chỉ 1 phút sau đó nhờ công Khắc Trường

Sau hai bàn thắng chóng vánh, cầu thủ hai đội thi đấu chặt chẽ hơn

Không có nhiều khoảng trống được lộ ra trước khung thành cả hai

THPT IVS phòng ngự tốt trước sức tấn công của đối phương

Trận đấu diễn ra càng lúc càng căng thẳng

Một số cầu thủ bị chuột rút trên sân

Tỉ số hòa 1-1 sau 50 phút chính thức buộc hai đội phải thi đấu luân lưu để phân định thắng bại

Loạt đá cân não khiến cầu thủ hai bên đều căng thẳng

Và ở đây, may mắn đã không mỉm cười với THPT IVS

Đại diện đến từ Thanh Oai để thua 1-3 và đành tạm gác lại giấc mơ tiến sâu

Cầu thủ trường IVS đã nỗ lực thi đấu đến phút cuối cùng trước một đối thủ "rắn", nhưng hôm nay may mắn không thuộc về họ

HLV Nguyễn Thế Cường và học trò hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu vì cách họ đã vượt qua khó khăn để có mặt ở vòng này, cũng như cách họ nỗ lực đến phút chót trước THPT Xuân Phương

Cầu thủ hai đội để lại hình ảnh đẹp sau trận đấu.