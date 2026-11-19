Từng rời Hàn Quốc trong tiếng la ó của người hâm mộ, HLV Kim Sang Sik có lẽ không ngờ cánh cửa khép lại ở Jeonbuk lại mở ra hành trình thành công tại Việt Nam.

Quyết định từ chức ở Hàn Quốc

Nghề huấn luyện viên luôn có những khúc quanh khó lường. Một mùa giải có thể đưa nhà cầm quân lên đỉnh cao, nhưng chỉ vài tháng sau, họ đã phải đối diện với sức ép và nguy cơ mất việc. HLV Kim Sang Sik từng trải qua hai thái cực như thế ở Hàn Quốc, trước khi tìm thấy bước ngoặt lớn trong sự nghiệp tại Việt Nam.

Năm 2021, ông Kim được bổ nhiệm làm HLV trưởng Jeonbuk Hyundai Motors. Ngay mùa giải đầu tiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa đội bóng đến chức vô địch K.League 1. Năm 2022, Jeonbuk tiếp tục giành Cúp FA Hàn Quốc và vào bán kết AFC Champions League. Khi ấy, ông Kim có vị thế của một HLV thành công tại CLB hàng đầu Hàn Quốc.

Thế nhưng, bóng đá không có chỗ cho sự bảo đảm. Mùa giải 2023, Jeonbuk sa sút nghiêm trọng. Những kết quả thất vọng khiến người hâm mộ phản ứng, liên tục yêu cầu HLV Kim Sang Sik từ chức.

Rời Hàn Quốc, HLV Kim Sang Sik có thành công rực rỡ tại Việt Nam. Ảnh: ASEAN United FC

Tháng 5/2023, ông Kim quyết định rời ghế huấn luyện. Theo cuộc phỏng vấn của ông với truyền thông Hàn Quốc, thời điểm ấy là quãng thời gian rất khó khăn. Nhà cầm quân này thậm chí ngại gặp người khác, hạn chế tiếp xúc và sống khép kín sau những tiếng la ó từ khán đài. Ông từng thừa nhận bản thân không thể đối diện với các cầu thủ và giới truyền thông.

Việc phải rời Jeonbuk có thể xem là một nốt trầm trong sự nghiệp của HLV Kim Sang Sik. Nhưng có câu nói “khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác mở ra”. Cánh cửa ở Hàn Quốc khép lại, và HLV Kim Sang Sik đến Việt Nam, qua đó viết nên hành trình thành công rực rỡ.

May mắn cho bóng đá Việt Nam

Sau gần một năm không dẫn dắt đội bóng nào, HLV Kim Sang Sik nhận được lời mời từ VFF. Tháng 5/2024, ông chính thức được bổ nhiệm thay HLV Troussier, trong bối cảnh tuyển Việt Nam cần tìm lại niềm tin sau giai đoạn sa sút nghiêm trọng.

Không mất quá nhiều thời gian, nhà cầm quân người Hàn Quốc tạo dấu ấn bằng chức vô địch AFF Cup 2024. Sau đó, ông tiếp tục đưa tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á năm 2026. Ở các cấp độ trẻ, ông cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026. Tuyển Việt Nam cũng giành vé dự Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng 6 trận vòng loại cuối.

HLV Kim Sang Sik sắp hết hợp đồng. Ảnh: Lê Phong

Từ một HLV phải rời Hàn Quốc trong sức ép, ông Kim trở thành nhà cầm quân được người hâm mộ Việt Nam yêu mến. Sự thay đổi ấy cho thấy giá trị của một HLV không thể được định đoạt chỉ bằng một giai đoạn thất bại. Đôi khi, điều một người cần là cơ hội ở một môi trường mới để làm lại và chứng minh năng lực.

Câu chuyện tương lai của HLV Kim Sang Sik bây giờ tiếp tục gây chú ý, khi hợp đồng hiện tại giữa ông và VFF sẽ kết thúc vào ngày 28/2/2027. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã xác nhận sẽ cùng người đại diện làm việc với VFF để bàn bạc về tương lai. Hiện chưa có thỏa thuận mới được công bố.

Bóng đá Việt Nam đã may mắn có được chữ ký của ông Kim sau cuộc chia tay ở Hàn Quốc. Giờ đây, nhà cầm quân này đã tạo dựng được nhiều thành quả, VFF cần sớm đàm phán để giữ chân ông, tránh xảy ra một cuộc chia tay đáng tiếc.