Máy lọc nước để bàn và máy lọc nước âm tủ bếp: Nên chọn loại nào cho gia đình?

Đặc điểm của từng loại máy

Máy lọc nước để bàn được thiết kế để đặt trên mặt bàn bếp hoặc bàn ăn. Thiết bị thường tích hợp hệ thống lọc và vòi lấy nước trong cùng một thân máy. Tùy model, máy có thể sử dụng bình chứa cần châm nước thủ công hoặc kết nối trực tiếp với nguồn cấp nước.

Một số sản phẩm còn tích hợp chức năng làm nóng, làm lạnh hoặc điều chỉnh nhiệt độ. Nhờ thiết kế độc lập, máy phù hợp với những không gian không thuận tiện thi công đường nước hoặc người dùng muốn linh hoạt khi bố trí thiết bị.

Máy lọc nước để bàn

Máy lọc nước âm tủ bếp thường được lắp bên dưới bồn rửa, giúp hệ thống lọc khuất khỏi tầm nhìn và tiết kiệm diện tích mặt bàn. Vòi lấy nước được bố trí riêng trên mặt bếp hoặc chậu rửa.

Phần lớn thiết bị kết nối trực tiếp với đường cấp nước. Tùy cấu tạo, máy có thể cần nguồn điện, đường thoát nước thải hoặc bình áp để chứa nước sau lọc.

So sánh máy lọc nước để bàn và máy âm tủ

Thiết kế và diện tích lắp đặt

Máy để bàn dễ quan sát, thao tác và tiếp cận khi vệ sinh, bảo dưỡng nhưng chiếm một phần diện tích sử dụng. Trong khi đó, máy âm tủ giúp mặt bếp gọn gàng hơn, phù hợp với gia đình muốn tối ưu không gian. Tuy nhiên, cần kiểm tra kích thước khoang tủ và điều kiện cấp nước trước khi lắp đặt.

Công nghệ lọc và chất lượng nước

Chất lượng nước sau lọc phụ thuộc vào công nghệ, cấu tạo lõi lọc, nguồn nước đầu vào và khả năng vận hành của từng model, không phải kiểu lắp đặt.

Một số công nghệ phổ biến gồm:

RO: Sử dụng màng thẩm thấu ngược để loại bỏ nhiều tạp chất hòa tan và thành phần không mong muốn trong nước. Quá trình lọc thường tạo ra nước thải.

UF: Giữ lại nhiều hạt và vi sinh vật có kích thước phù hợp nhưng không loại bỏ được tất cả chất hòa tan.

Nano và MF: Có khả năng xử lý khác nhau tùy cấu tạo màng và thiết kế hệ thống.

Vì vậy, người dùng không nên mặc định máy để bàn hay âm tủ có chất lượng lọc tốt hơn. Cần kiểm tra thông số kỹ thuật và khả năng xử lý các chất ô nhiễm của từng sản phẩm.

Công suất và sự thuận tiện

Máy lọc nước âm tủ

Máy để bàn sử dụng bình chứa có thể cần châm nước thường xuyên nếu gia đình dùng nhiều. Một số model kết nối trực tiếp với nguồn nước nên không gặp bất tiện này.

Máy âm tủ thường được đấu nối với đường cấp nước, thuận tiện khi lấy nước hằng ngày. Tuy nhiên, cần quan tâm đến công suất lọc, dung tích bình áp nếu có và nhu cầu sử dụng thực tế.

Chi phí mua và bảo dưỡng

Máy để bàn có mức giá phụ thuộc vào công nghệ, công suất và tiện ích tích hợp. Một số model không cần đấu nối đường nước nên tiết kiệm được chi phí lắp đặt.

Máy âm tủ có thể phát sinh thêm chi phí thi công, phụ kiện hoặc điều chỉnh khoang tủ. Với cả hai loại, người dùng cần tính đến chi phí thay lõi, điện năng và bảo dưỡng. Thời hạn thay lõi phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào, lượng nước sử dụng và hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nên chọn máy lọc nước để bàn hay âm tủ bếp?

Chọn máy lọc nước để bàn nếu gia đình ưu tiên sự linh hoạt, không muốn thi công đường nước hoặc cần thiết bị có thêm tiện ích như làm nóng, làm lạnh. Khi mua, nên chú ý diện tích đặt máy, dung tích bình chứa và công suất lọc.

Nên chọn máy lọc nước để bàn hay âm tủ bếp?

Chọn máy lọc nước âm tủ bếp nếu muốn tiết kiệm diện tích mặt bàn, giữ không gian bếp gọn gàng và có sẵn điều kiện đấu nối đường nước. Trước khi lắp đặt, cần kiểm tra khoang tủ và khả năng tiếp cận thiết bị để thay lõi, bảo dưỡng.

Nhìn chung, máy để bàn phù hợp với người cần sự linh hoạt, còn máy âm tủ là lựa chọn đáng cân nhắc nếu muốn tối ưu không gian. Dù chọn loại nào, người dùng vẫn nên ưu tiên công nghệ lọc phù hợp với nguồn nước và tính toán chi phí sử dụng lâu dài thay vì chỉ nhìn vào giá mua ban đầu.