Máy lọc không khí ion âm có thực sự cần thiết? 5 điều nên biết trước khi mua

Trong bối cảnh chất lượng không khí trong nhà ngày càng được quan tâm, máy lọc không khí trở thành thiết bị được nhiều gia đình lựa chọn. Bên cạnh những mẫu máy sử dụng màng lọc cơ học, một số sản phẩm còn tích hợp bộ phát ion âm.

Công nghệ này tạo ra các ion mang điện tích âm, sau đó tương tác với một số hạt đang lơ lửng trong không khí. Tuy nhiên, ion âm không phải yếu tố duy nhất quyết định khả năng lọc sạch của một chiếc máy.

Ion âm hoạt động như thế nào?

Khi được phát vào không khí, ion âm có thể gắn vào các hạt như bụi, khói hoặc một số aerosol, khiến chúng tích điện và có xu hướng kết tụ hoặc bám vào các bề mặt xung quanh. Một số thiết bị còn có bộ phận thu gom các hạt đã tích điện.

Cơ chế này khác với máy lọc sử dụng màng lọc cơ học, trong đó không khí được hút qua các lớp lọc để giữ lại các hạt ô nhiễm.

Điều cần lưu ý là khi các hạt chỉ rơi hoặc bám xuống sàn, bàn ghế, chúng chưa thực sự biến mất khỏi môi trường sống. Nếu không được vệ sinh, chúng vẫn có thể bị khuấy lên trở lại khi con người di chuyển hoặc lau dọn.

Vì vậy, không nên hiểu rằng máy phát ion âm có thể thay thế hoàn toàn việc hút bụi, lau nhà hay sử dụng màng lọc.

HEPA vẫn là yếu tố quan trọng khi xử lý bụi mịn

Nếu mục tiêu chính là giảm bụi mịn và các hạt lơ lửng trong phòng, người mua nên quan tâm trước hết đến hệ thống lọc và lưu lượng không khí sạch (CADR), thay vì chỉ chú ý đến việc máy có phát ion âm hay không.

Màng HEPA có khả năng giữ lại các hạt rất nhỏ trong không khí khi không khí đi qua màng lọc. Vì vậy, một chiếc máy có HEPA phù hợp, CADR tương ứng với diện tích phòng và được sử dụng đúng cách có thể mang lại hiệu quả lọc hạt đáng kể.

Với phòng có diện tích lớn, máy có CADR thấp sẽ cần nhiều thời gian hơn để xử lý lượng không khí trong phòng. Ngược lại, chọn máy có công suất quá lớn so với nhu cầu có thể làm tăng chi phí mua và điện năng sử dụng mà chưa chắc cần thiết.

Do đó, khi so sánh hai sản phẩm, người dùng nên xem đồng thời diện tích phòng khuyến nghị, CADR, loại màng lọc và chi phí thay lõi lọc.

Muốn giảm mùi, đừng chỉ nhìn vào ion âm

Ion âm thường được nhắc đến cùng khả năng cải thiện mùi trong phòng. Tuy nhiên, nếu nhu cầu chính là xử lý mùi thức ăn, mùi thú cưng hoặc một số hợp chất trong không khí, màng than hoạt tính mới là bộ phận cần được quan tâm.

Than hoạt tính hoạt động theo cơ chế hấp phụ một số chất khí và hợp chất gây mùi. Hiệu quả phụ thuộc vào lượng than, thiết kế màng lọc và điều kiện sử dụng.

Vì vậy, một máy có cả màng HEPA và than hoạt tính sẽ phù hợp hơn nếu gia đình muốn xử lý đồng thời bụi và mùi. Người mua cũng nên kiểm tra giá lõi lọc thay thế và thời gian khuyến nghị thay, bởi màng lọc quá cũ có thể làm giảm hiệu quả vận hành.

Công nghệ ion âm cần đi kèm yếu tố an toàn

Đây là điểm đặc biệt quan trọng khi lựa chọn máy lọc không khí có chức năng phát ion.

Một số công nghệ ion hóa có thể tạo ra ozone như sản phẩm phụ. Ở nồng độ cao, ozone có thể gây kích ứng đường hô hấp và ảnh hưởng đến phổi. Vì vậy, không nên mặc định rằng sản phẩm có càng nhiều ion hoặc khả năng ion hóa càng mạnh thì càng tốt.

Khi mua, nên ưu tiên sản phẩm có thông tin kỹ thuật rõ ràng, nguồn gốc minh bạch và công bố liên quan đến mức phát thải ozone. Nếu máy cho phép bật hoặc tắt chức năng ion, người dùng cũng có thể chủ động điều chỉnh theo nhu cầu.

Đặc biệt, gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc người nhạy cảm với các yếu tố trong không khí càng nên chú ý đến thông số an toàn thay vì chỉ dựa vào quảng cáo.

Có nên mua máy lọc không khí ion âm?

Máy lọc không khí có ion âm có thể là một lựa chọn phù hợp nếu người dùng muốn bổ sung công nghệ ion hóa bên cạnh hệ thống lọc chính. Tuy nhiên, không nên xem ion âm là tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn thiết bị.

Nếu mục tiêu là giảm bụi mịn, hãy ưu tiên máy có màng lọc phù hợp, CADR đáp ứng diện tích phòng và khả năng vận hành ổn định. Nếu cần xử lý mùi, nên chú ý đến màng than hoạt tính. Với máy có ion, thông tin về ozone và khả năng kiểm soát phát thải cũng cần được kiểm tra.

Bên cạnh đó, máy lọc không khí chỉ là một phần trong việc cải thiện môi trường sống. Vệ sinh nhà cửa, kiểm soát nguồn gây ô nhiễm, thông gió phù hợp và thay lõi lọc đúng thời hạn vẫn là những việc cần duy trì.

Vì vậy, thay vì chỉ hỏi máy lọc không khí ion âm có tốt không, người mua nên xem xét thiết bị dựa trên nhu cầu thực tế, chất lượng hệ thống lọc, công suất, chi phí sử dụng và các thông số an toàn. Đây mới là những yếu tố quyết định chiếc máy có thực sự phù hợp với gia đình hay không.