Máy LifePort giúp Bệnh viện Trung ương Huế chinh phục giới hạn ghép thận

Bệnh viện Trung ương Huế vừa ghi dấu ấn trong lĩnh vực ghép thận khi thực hiện thành công liên tiếp hai ca ghép có ứng dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort vào các ngày 4-10 và 15-10. Thành công này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ mà còn cho thấy vai trò của công nghệ hiện đại trong việc mở rộng khả năng tiếp nhận, vận chuyển nguồn tạng hiến từ những địa phương xa trung tâm ghép.

Công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort.

Ở ca ghép thứ 4 ứng dụng máy LifePort, người nhận là một bệnh nhi nam 12 tuổi, được ghép thận từ người hiến chết não 26 tuổi tại Hà Nội.

Ngay sau phẫu thuật, thận ghép hồi phục chức năng tức thì, tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Thể tích nước tiểu của bệnh nhi đạt khoảng 3.000 ml trong 24 giờ đầu, sau đó duy trì ổn định ở mức 2.000-2.500 ml mỗi 24 giờ. Bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và điều trị sát sao trong giai đoạn hậu phẫu.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép thận ứng dụng công nghệ bảo quản bằng máy LifePort.

Tiếp nối kết quả này, ngày 15-10, Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép thận thứ 5 có sử dụng máy LifePort. Đây là trường hợp có hành trình vận chuyển tạng xuyên Việt với nhiều thách thức về khoảng cách địa lý và thời gian.

Nguồn thận hiến được lấy từ người hiến chết não 22 tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Để kịp thời tiếp nhận nguồn tạng, ê-kíp Bệnh viện Trung ương Huế di chuyển bằng ô tô xuyên đêm, mất khoảng 9 giờ từ Huế vào Gia Lai.

Sau khi được lấy ra, quả thận lập tức được đưa vào máy LifePort để bảo quản, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không qua hai chặng Pleiku - Tân Sơn Nhất - Huế nhằm tối ưu thời gian di chuyển.

Toàn bộ hành trình của đoàn kéo dài khoảng 35 giờ 30 phút, với quãng đường di chuyển hơn 1.800 km. Trong đó, thời gian thiếu máu lạnh của thận ghép lên đến khoảng 18 giờ, được xem là cột mốc đáng chú ý trong điều kiện vận chuyển tạng đường dài, kết hợp nhiều phương tiện.

Dù trải qua hành trình dài, sau khi được tái tưới máu trong ca phẫu thuật, quả thận ghép nhanh chóng hồng hào, căng chắc và tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Chức năng thận của người nhận hiện phục hồi tốt, sức khỏe ổn định.

Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, tính đến ngày 26-10, cả hai bệnh nhân đều ổn định, phục hồi tốt và tiếp tục được theo dõi sau ghép.

Ứng dụng công nghệ để mở rộng cơ hội ghép tạng

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu A, Bệnh viện Trung ương Huế, LifePort là hệ thống bảo quản thận bằng phương pháp tưới dung dịch bảo quản liên tục ở nhiệt độ thấp, trong chuyên môn gọi là tưới máy hạ thân nhiệt (Hypothermic Machine Perfusion - HMP).

Khác với phương pháp bảo quản truyền thống bằng cách rửa thận với dung dịch bảo quản rồi ngâm lạnh, LifePort sử dụng máy bơm đưa dung dịch bảo quản lạnh liên tục qua hệ thống mạch máu của quả thận. Phương pháp này giúp duy trì quá trình tưới máu mô phỏng, hỗ trợ hạn chế tổn thương tế bào trong thời gian chờ ghép.

Việc ứng dụng công nghệ này có ý nghĩa quan trọng trong những trường hợp nguồn tạng được hiến ở xa cơ sở ghép. Quá trình bảo quản và vận chuyển đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, đồng thời phải kiểm soát nghiêm ngặt thời gian và điều kiện bảo quản nhằm bảo đảm chất lượng tạng khi đến nơi tiếp nhận.

Thành công của hai ca ghép trong tháng 10 đã nâng tổng số ca ghép thận ứng dụng máy LifePort tại Bệnh viện Trung ương Huế lên 5 trường hợp. Kết quả này cho thấy nỗ lực làm chủ kỹ thuật, từng bước nâng cao năng lực tiếp nhận và ghép tạng, đặc biệt đối với nguồn tạng từ những địa phương cách xa trung tâm y tế.

Bên cạnh năng lực chuyên môn và việc ứng dụng công nghệ hiện đại, thành công của các ca ghép còn đến từ sự phối hợp giữa mạng lưới điều phối hiến, ghép mô, tạng, đơn vị tiếp nhận người hiến, ê-kíp lấy và vận chuyển tạng, hãng hàng không cùng đội ngũ phẫu thuật của bệnh viện.

Đặc biệt, nguồn tạng hiến từ người chết não là kết quả của nghĩa cử nhân văn, cao đẹp từ người hiến và gia đình. Mỗi tạng được hiến tặng, bảo quản và vận chuyển kịp thời có thể mang lại cơ hội sống cho người bệnh mắc các bệnh lý cơ quan giai đoạn cuối.

Thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện năng lực ghép tạng, tăng cường liên kết giữa các bệnh viện và đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời lan tỏa thông điệp hiến tặng mô, tạng vì sự sống cộng đồng.