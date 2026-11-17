Nên mua máy hút mùi hay quạt hút mùi?

Nếu gia đình thường xuyên nấu ăn, đặc biệt là các món chiên, xào, nướng, máy hút mùi chuyên dụng thường là lựa chọn phù hợp hơn. Thiết bị được lắp ngay phía trên bếp, giúp thu gom khói và hơi dầu mỡ tại nguồn trước khi chúng lan ra không gian xung quanh.

Trong khi đó, quạt hút mùi (hay quạt thông gió) phù hợp với nhu cầu trao đổi không khí chung, giảm cảm giác nóng bí và mùi tồn đọng trong những gian bếp nhỏ. Thiết bị thường có giá thấp hơn, cấu tạo đơn giản và dễ bố trí tại tường hoặc cửa sổ.

Với những gian bếp kín, gia đình có thể kết hợp cả hai thiết bị. Máy hút mùi đảm nhiệm việc thu gom khói, hơi dầu tại khu vực nấu, còn quạt thông gió hỗ trợ lưu chuyển không khí trong phòng. Tuy nhiên, quạt thông gió không thể thay thế hoàn toàn máy hút mùi khi gia đình thường xuyên chiên xào.

Khác biệt về nguyên lý và hiệu quả xử lý mùi

Máy hút mùi thu gom khói ngay phía trên bếp

Máy hút mùi sử dụng động cơ để kéo khói, hơi nước và các hạt dầu mỡ vào khoang hút. Lưới lọc kim loại giữ lại phần lớn dầu mỡ, sau đó không khí được dẫn ra ngoài qua hệ thống ống thoát.

Một số sản phẩm sử dụng cơ chế tuần hoàn: không khí đi qua lưới lọc dầu mỡ và bộ lọc than hoạt tính để giảm mùi, rồi được đưa trở lại phòng bếp. Cách lắp đặt này thuận tiện khi không thể bố trí đường ống thoát khí, nhưng không trực tiếp đưa hơi ẩm và các khí phát sinh từ quá trình nấu ra ngoài.

Quạt hút mùi tạo luồng trao đổi không khí

Quạt hút mùi hoạt động bằng cách hút không khí trong phòng và đẩy ra ngoài qua cửa gió hoặc đường ống dẫn. Thiết bị giúp giảm hơi nóng, mùi tồn đọng và cải thiện sự lưu thông không khí.

Tuy nhiên, nếu quạt được lắp xa khu vực nấu, khói và hơi dầu phải lan qua phòng mới đến cửa hút. Nhiều loại quạt thông gió thông thường cũng không có bộ phận thu gom dầu mỡ chuyên dụng, do đó khả năng xử lý khói ngay tại bếp thường kém hơn máy hút mùi.

Chi phí mua và vận hành thiết bị nào tiết kiệm hơn?

Chi phí mua và lắp đặt ban đầu

Quạt hút mùi thường có lợi thế về giá nhờ cấu tạo đơn giản và kích thước nhỏ gọn. Một số loại có thể lắp trực tiếp vào vị trí thông gió sẵn có, giúp giảm chi phí thi công. Tuy nhiên, nếu phải khoan tường, làm đường ống hoặc cải tạo hệ thống điện, tổng chi phí vẫn có thể tăng.

Máy hút mùi thường có giá cao hơn do được trang bị động cơ, hệ thống lọc dầu mỡ và các tính năng điều khiển. Chi phí phụ thuộc vào kiểu dáng, kích thước, công suất hút và yêu cầu lắp đặt. Nếu đang hoàn thiện bếp mới, gia đình nên tính toán vị trí đặt máy và đường thoát khí ngay từ đầu để thuận tiện thi công.

Mức tiêu thụ điện

Quạt hút mùi thường có công suất điện thấp hơn nhiều mẫu máy hút mùi chuyên dụng. Tuy nhiên, tiền điện thực tế còn phụ thuộc vào công suất từng thiết bị và thời gian sử dụng.

Chẳng hạn, máy hút mùi có công suất điện 120 W, hoạt động một giờ mỗi ngày sẽ tiêu thụ khoảng 3,6 kWh trong 30 ngày. Với quạt hút mùi 30 W, mức tiêu thụ tương ứng là 0,9 kWh. Đây chỉ là ví dụ minh họa; người dùng nên kiểm tra thông số của sản phẩm định mua để dự trù chi phí.

Chi phí vệ sinh và thay phụ kiện

Máy hút mùi cần được vệ sinh lưới lọc dầu mỡ định kỳ để duy trì hiệu quả hoạt động. Nếu sử dụng bộ lọc than hoạt tính, gia đình còn phải thay vật liệu lọc theo thời hạn và hướng dẫn của nhà sản xuất.

Trong khi đó, quạt hút mùi thường không phát sinh chi phí thay bộ lọc, nhưng vẫn cần làm sạch cánh quạt, cửa gió và kiểm tra động cơ. Cả hai thiết bị đều cần được bảo dưỡng phù hợp để hoạt động ổn định.

Thiết bị nào bền hơn?

Không thể khẳng định máy hút mùi hay quạt hút mùi luôn có tuổi thọ cao hơn. Độ bền phụ thuộc vào chất lượng động cơ, vật liệu, điều kiện lắp đặt và thói quen sử dụng.

Với máy hút mùi, người dùng nên chú ý chất lượng động cơ, độ chắc chắn của thân máy, lưới lọc dễ tháo rời và khả năng vệ sinh. Đối với quạt hút mùi, cần chọn sản phẩm có động cơ phù hợp với môi trường bếp, nhất là khi thiết bị được lắp ở nơi thường xuyên tiếp xúc với hơi ẩm và bụi bẩn.

Dầu mỡ tích tụ lâu ngày có thể làm giảm hiệu quả hút và khiến thiết bị hoạt động nặng hơn. Vì vậy, gia đình nên vệ sinh lưới lọc, cánh quạt và các bộ phận theo hướng dẫn. Với máy hút mùi, có thể duy trì hoạt động thêm khoảng 10–20 phút sau khi nấu để xử lý lượng khói, mùi còn tồn đọng.

Nên chọn thiết bị nào cho từng gian bếp?

Căn hộ có bếp liền phòng khách: Nên ưu tiên máy hút mùi để thu gom khói, hơi dầu ngay tại khu vực nấu, hạn chế mùi lan sang phòng khách.

Gian bếp nhỏ, ít nấu nướng: Quạt hút mùi có thể đáp ứng nhu cầu thông gió cơ bản, nhất là khi bếp có cửa sổ hoặc vị trí thoát khí thuận tiện.

Gia đình thường xuyên chiên xào: Nên chọn máy hút mùi chuyên dụng. Nếu bếp kín, nóng và bí, có thể lắp thêm quạt thông gió để tăng lưu thông không khí.

Với gia đình sử dụng bếp gas, cần bảo đảm gian bếp có nguồn cấp khí tươi và hệ thống thông gió phù hợp. Máy hút mùi tuần hoàn dùng than hoạt tính không thay thế được việc đưa khí trong phòng ra ngoài.