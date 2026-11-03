Máy giặt cắm điện 24/24 có nguy hiểm không? 4 điều gia đình cần kiểm tra

Máy giặt thường được đặt cố định ở ban công, logia hoặc khu vực giặt đồ. Sau khi hoàn thành một mẻ giặt, nhiều người chỉ tắt máy bằng nút nguồn mà không rút phích cắm. Đây là thói quen phổ biến và không nhất thiết phải thay đổi nếu thiết bị được lắp đặt đúng cách.

Tuy nhiên, nếu máy giặt luôn kết nối với nguồn điện, gia đình nên chú ý 4 vấn đề sau.

Kiểm tra ổ cắm, phích cắm và dây điện

Điều đáng quan tâm không nằm ở việc máy giặt cắm điện 24/24 mà trước hết là độ an toàn của hệ thống cấp điện.

Máy giặt sử dụng điện và nước trong quá trình vận hành. Vì vậy, ổ cắm lỏng, phích cắm nóng bất thường, dây điện nứt hoặc bong lớp cách điện đều có thể gây nguy hiểm.

Gia đình nên kiểm tra khu vực phía sau máy. Nếu ổ cắm có dấu hiệu cháy xém, đổi màu, lỏng lẻo hoặc phích cắm nóng bất thường, cần ngừng sử dụng và kiểm tra trước khi tiếp tục.

Máy nên được kết nối với ổ điện phù hợp, có tiếp địa theo yêu cầu của nhà sản xuất. Không nên cắm chung với nhiều thiết bị công suất lớn qua ổ chia hoặc dây nối dài không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Cẩn trọng với ổ điện ở khu vực ẩm ướt

Máy giặt thường được đặt ở ban công, logia hoặc gần khu vực vệ sinh. Đây là những nơi dễ có độ ẩm cao, nước mưa hắt vào hoặc nước bắn trong quá trình lau dọn.

Ổ cắm và phích cắm cần được bố trí ở vị trí khô ráo, tránh nước bắn trực tiếp. Nếu máy đặt ngoài ban công, gia đình cũng cần tính đến nguy cơ mưa tạt khi có gió lớn, ngay cả khi khu vực này đã có mái che.

Nếu ổ cắm hoặc phích cắm bị ướt, không nên tiếp tục sử dụng ngay. Hãy ngắt nguồn điện an toàn và nhờ thợ điện kiểm tra nếu cần. Không tự ý nối dây hoặc di chuyển ổ điện bằng những giải pháp tạm bợ.

Những trường hợp nên ngắt nguồn điện máy giặt

Cắm điện liên tục trong điều kiện sử dụng bình thường không đồng nghĩa với việc phải giữ nguyên nguồn điện trong mọi hoàn cảnh.

Khi gia đình đi xa dài ngày, máy có dấu hiệu bất thường, khu vực đặt máy bị ngập nước hoặc thiết bị cần vệ sinh, sửa chữa, nên ngắt nguồn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Trong điều kiện giông sét hoặc nguồn điện không ổn định, gia đình cũng cần chú ý bảo vệ thiết bị trước nguy cơ sự cố điện.

Nếu cần rút phích cắm, hãy cầm vào phần phích thay vì kéo trực tiếp dây điện. Với gia đình có trẻ nhỏ, nên sử dụng khóa trẻ em nếu máy được trang bị chức năng này, đồng thời không để trẻ nghịch ổ cắm, dây nguồn hoặc bảng điều khiển.

Không nên quá lo lắng về tiền điện khi máy luôn cắm nguồn

Một số máy giặt vẫn tiêu thụ lượng điện nhỏ ở trạng thái chờ, nhưng mức tiêu thụ phụ thuộc vào từng model và thiết kế của nhà sản xuất.

Do đó, không thể mặc định máy giặt cắm điện 24/24 sẽ khiến hóa đơn tiền điện tăng đáng kể. Muốn biết chính xác, người dùng có thể kiểm tra thông số tiêu thụ điện ở chế độ chờ trong tài liệu hướng dẫn của thiết bị.

Thay vì liên tục rút và cắm phích chỉ để tiết kiệm một lượng điện nhỏ, gia đình nên ưu tiên sử dụng đúng hướng dẫn, bảo đảm hệ thống điện an toàn và xử lý kịp thời khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Không nhất thiết gia đình nào cũng phải rút phích cắm máy giặt sau từng mẻ giặt. Nếu nhà sản xuất không có yêu cầu khác, hệ thống điện được lắp đặt đúng kỹ thuật, khu vực đặt máy khô ráo và thiết bị hoạt động bình thường, người dùng có thể để máy kết nối với nguồn điện.

Dù vậy, cắm điện 24/24 không có nghĩa là có thể bỏ mặc thiết bị. Thỉnh thoảng, hãy kiểm tra ổ cắm, phích cắm, dây nguồn và khu vực đặt máy. Với một thiết bị vừa sử dụng điện vừa tiếp xúc với nước như máy giặt, đây mới là những vấn đề cần được quan tâm thường xuyên.