Máy bay y tế chở 6 người 'mất tích' sau khi cất cánh

Theo Reuters, một máy bay vận chuyển y tế chở 6 người được báo cáo mất tích trên chuyến bay từ Bermuda đến Boston, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cho biết hôm 3/10.

Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang (FAA) đã thông báo với Lực lượng Bảo vệ bờ biển vào sáng sớm 3/10 rằng họ đã mất liên lạc với chiếc máy bay, một máy bay phản lực Gulfstream, phát ngôn viên của Lực lượng Bảo vệ bờ biển cho biết.

4 người Canada đang ở trên máy bay, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Canada Steven MacKinnon cho biết trên kênh X.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong khi các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn", ông viết.

Chiếc máy bay vận chuyển y tế đã mất liên lạc với Cục Hàng không Liên bang. Ảnh: NYPost

Theo dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, chiếc máy bay, thuộc sở hữu của Latitude Air Ambulance, đã cất cánh từ Bermuda lúc 0h41 giờ địa phương. Máy bay bay ở độ cao 7.300 mét trong phần lớn thời gian bay trước khi giảm độ cao xuống 3.962 mét trong khoảng 2 phút ngay trước khi kiểm soát viên không lưu mất liên lạc.

Đài truyền hình địa phương Boston 25 đã đăng tải một đoạn ghi âm từ Sân bay Quốc tế Boston Logan, trong đó có thể nghe thấy một nhân viên kiểm soát không lưu hỏi phi công chiếc Gulfstream: "Anh nói anh đang hạ cánh mà không nhìn thấy đường băng phải không? Có phải vậy không?".

Nhân viên kiểm soát không lưu sau đó hỏi liệu máy bay có đang thông báo tình trạng khẩn cấp hay không. Không có phản hồi nào được nghe thấy.

Chiếc máy bay đã biến mất ngoài khơi đảo Nantucket sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế LF Wade ở Bermuda. Ảnh: NYPost

Latitude có trụ sở tại Ontario, Canada và cung cấp dịch vụ vận chuyển y tế khẩn cấp. Công ty này chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết họ đã điều động các đội bay và tàu tìm kiếm máy bay gần Nantucket.

Chính phủ Bermuda đang liên hệ với chính quyền Mỹ và gia đình các hành khách, Thủ hiến Bermuda David Burt viết trong một tuyên bố được đăng trên Instagram. "Chúng tôi cầu nguyện rằng tất cả 6 người sẽ được tìm thấy an toàn", ông viết.

Theo AccuWeather, thời tiết ở Nantucket vào chiều 3/10 rất quang đãng.