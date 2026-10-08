Máy bay vừa cất cánh đã rơi, 2 người thiệt mạng: Video nhân chứng ghi lại gì?

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay gặp nạn là Van's RV-7A, chở 2 người. Máy bay cất cánh từ Sân bay Thành phố Petaluma vào khoảng 10h45 ngày 7/10.

Vụ tai nạn xảy ra gần Sân bay Thành phố Petaluma và Câu lạc bộ Golf Rooster Run. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Video do một nhân chứng ghi lại cho thấy lực lượng cứu hỏa phun nước dập lửa chiếc máy bay. Khói dày đặc bốc lên từ khu vực máy bay rơi, trong khi các mảnh vỡ nằm rải rác tại hiện trường.

Sở Cảnh sát Petaluma cho biết các sĩ quan khi đến nơi phát hiện 2 người tử vong bên trong máy bay. Danh tính các nạn nhân hiện chưa được công bố.

Hiện trường vụ rơi máy bay: Ảnh: NBC BAY AREA

FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhà chức trách cho biết các thông tin bổ sung liên quan đến chiếc máy bay, danh tính nạn nhân và hoàn cảnh dẫn đến vụ việc sẽ được công bố khi quá trình điều tra có thêm kết quả.

Sở Cảnh sát Petaluma gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của những người thiệt mạng trong vụ tai nạn.