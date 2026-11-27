Theo lịch trình ban đầu, chuyến bay VU212 khởi hành từ 18h55 ngày 26/11. Tuy nhiên, hãng liên tục thông báo hoãn chuyến bay nhiều lần cho đến tận 21h15 ngày 26/11.

Sau đó, khi hành khách được lên máy bay lần thứ nhất thì đến khoảng 22h10, phi hành đoàn thông báo máy bay gặp sự cố kỹ thuật và yêu cầu hành khách tạm thời rời khỏi máy bay vào khu vực chờ trong sân bay.

Sau đó khoảng 23h45, hành khách lại được gọi lên máy bay lần hai. Sau khoảng 30 phút ổn định hành khách, chuẩn bị khởi động thì đèn trong khoang máy bay đột nhiên phụt tắt. Một số hành khách hoảng loạn khi thấy mùi nhiên liệu xộc lên trong khoang hành khách và yêu cầu được thoát ra khỏi máy bay ngay lập tức.

Sau đó, phi hành đoàn tiếp tục thông báo lần thứ hai về việc máy bay gặp sự cố kỹ thuật và không thể bay được theo lịch trình ban đầu, rồi hành khách được vận chuyển trên xe buýt quay trở lại nhà ga sân bay Đà Nẵng.

Anh NTQ (hành khách Hà Nội) cho biết, sự cố kỹ thuật máy bay là không mong muốn nhưng quan trọng nhất là thái độ ứng xử của hãng bay với hành khách khi có sự cố xảy ra. “Hãng hàng không đã bỏ rơi hành khách trong đêm ngay tại sân bay mà không có sự giải thích thoả đáng cũng như có sự hỗ trợ kịp thời với người lớn tuổi và trẻ em sau nhiều tiếng mệt mỏi chờ đợi tại sân bay”.

Một nữ hành khách người Huế khoảng 70 tuổi cho biết bà đã phải leo bộ lên tầng 3 của nhà ga để đến quầy vé của Vietravel xin hỗ trợ. Tuy nhiên, tại quầy vé, ông Lê Công Minh - đại diện hãng cho biết đã báo cáo lên lãnh đạo cấp cao của hãng nhưng cũng chưa có phương án cụ thể để giải quyết cho khách hàng. Theo ông Minh chỉ cho biết hành khách có thể hoàn vé hoặc giữ vé lại chờ hãng bay bố trí các chuyến bay khác vào các ngày tiếp theo nhưng cũng không chắc chắn.

Không riêng khách Việt, một hành khách người nước ngoài đang rất lo lắng vì có chuyến bay đi Thượng Hải từ Hà Nội trong khi lại đang mắc kẹt ở Đà Nẵng mà chưa biết phương án giải quyết như thế nào.

Khi sự việc xảy ra, các nhân viên an ninh sân bay đã có mặt để hỗ trợ đại diện cảng vụ sân bay Đà Nẵng làm việc với hãng Vietravel. Tuy nhiên, đến hơn 1 giờ sáng 27/11, hành khách vẫn không nhận được sự hỗ trợ gì cụ thể. Nhiều hành khách phải vạ vật nằm tại sân bay với hy vọng mua được chuyến máy bay sớm nhất của các hãng hàng không khác.

Tuy nhiên, một số khách hàng sau khi kiểm tra thông tin chuyến bay trên các website lại tỏ ra ngao ngán vì hết vé các chuyến bay trong sáng 27/11, chỉ còn vé chiều muộn với giá khá cao so với mức vé thông thường. Một số hành khách đã bắt xe về khách sạn để nghỉ, chờ tìm chuyến bay khác ra Hà Nội trong sự mệt mỏi, bức xúc.

Trong bối cảnh ngành hàng không đang nỗ lực đưa thêm nhiều hãng bay vào hoạt động để giúp nhiều hành khách có cơ hội bay với giá cả hợp lý thì cơ quan chức năng cũng cần giám sát quy trình và có phương án giải quyết các sự cố xảy ra nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng.

TTXVN tiếp tục thông tin về sự việc.