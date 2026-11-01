Máy bay Vietnam Airlines chuyển hướng hạ cánh tại Pakistan, kịp thời cấp cứu khách

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, sự việc xảy ra trong quá trình khai thác chuyến bay VN33, hành trình từ TP.HCM đi Munich. Một hành khách nam, quốc tịch Đức, bất ngờ xuất hiện tình trạng co giật, khiến tổ bay phải khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ.

Chuyến bay Vietnam Airlines chuyển hướng hạ cánh tại Pakistan để hỗ trợ hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Ngay khi phát hiện sự việc, tổ tiếp viên đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ hành khách và tìm kiếm sự trợ giúp y tế trên chuyến bay. Sau khi thăm khám, bác sĩ có mặt trên máy bay nhận định hành khách cần được cấp cứu kịp thời tại cơ sở y tế, đồng thời đề nghị máy bay hạ cánh để bảo đảm điều kiện chăm sóc cần thiết.

Trước tình huống khẩn cấp, tổ bay quyết định chuyển hướng, hạ cánh tại Sân bay quốc tế Islamabad (Pakistan), nhằm giúp hành khách sớm được tiếp cận dịch vụ y tế.

Ngay sau khi nhận thông tin từ tổ bay, Vietnam Airlines đã khẩn trương phối hợp với đơn vị phục vụ mặt đất tại sân bay Islamabad, chuẩn bị phương án tiếp nhận máy bay và hỗ trợ hành khách.

Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ hành khách, nạp nhiên liệu và được cấp phép khai thác, chuyến bay sẽ tiếp tục hành trình đến Munich. Hãng đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ những hành khách bị ảnh hưởng do lỡ chuyến bay nối tiếp.

Vietnam Airlines cho biết, việc chuyển hướng hạ cánh là quyết định cần thiết trong tình huống phát sinh, nhằm bảo đảm hành khách gặp vấn đề sức khỏe được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời. An toàn và sức khỏe của hành khách luôn được đặt lên hàng đầu; tổ bay sẵn sàng điều chỉnh phương án khai thác khi cần thiết để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Nhiều lần chuyển hướng chuyến bay để hỗ trợ hành khách

Đây không phải lần đầu Vietnam Airlines điều chỉnh hành trình để hỗ trợ hành khách gặp vấn đề sức khỏe trên không.

Ngày 5/9/2026, chuyến bay VN38 từ Copenhagen đi TP.HCM đã chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp tại Yangon (Myanmar) sau khi một sản phụ chuyển dạ và sinh con ngay trên máy bay. Nhờ sự hỗ trợ của tổ tiếp viên cùng 5 hành khách có chuyên môn y tế, hai mẹ con đều an toàn và được đưa đến bệnh viện chăm sóc.

Trước đó, các chuyến bay VN524 ngày 24/6/2026 và VN36 ngày 7/1/2026 cũng lần lượt phải chuyển hướng hạ cánh tại Hong Kong và Kolkata (Ấn Độ) để cấp cứu hành khách.

Qua những tình huống phát sinh trên chuyến bay, việc phối hợp nhanh chóng giữa tổ bay, nhân viên y tế và các đơn vị phục vụ mặt đất có ý nghĩa quan trọng, giúp hành khách được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe trước mỗi chuyến bay. Nếu có dấu hiệu bất thường hoặc đang gặp vấn đề sức khỏe, hành khách nên tham vấn ý kiến bác sĩ và thông báo với hãng hàng không để được tư vấn, hỗ trợ phù hợp, góp phần bảo đảm an toàn trong suốt hành trình.