Máy bay Vietnam Airlines chuyển hướng hạ cánh tại Pakistan để cấp cứu hành khách. Ảnh: VNA

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, trong quá trình bay, khi phát hiện hành khách gặp vấn đề sức khỏe, tổ tiếp viên lập tức triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết, đồng thời tìm kiếm sự trợ giúp y tế trên chuyến bay.

Sau khi thăm khám, bác sĩ có mặt trên máy bay nhận định hành khách cần được cấp cứu khẩn cấp và đề nghị máy bay hạ cánh để người bệnh sớm được tiếp cận cơ sở y tế.

Trước tình huống này, tổ bay quyết định chuyển hướng đến Sân bay quốc tế Islamabad. Ngay sau khi nhận được thông tin, Vietnam Airlines phối hợp với đơn vị phục vụ mặt đất tại sân bay chuẩn bị phương án đón máy bay và hỗ trợ hành khách.

Sau khi hoàn tất việc hỗ trợ y tế, tiếp nhiên liệu và các thủ tục cần thiết, chuyến bay sẽ tiếp tục hành trình đến Munich. Hãng đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ những hành khách bị ảnh hưởng do lỡ chuyến nối tiếp.

Đây không phải lần đầu Vietnam Airlines chuyển hướng chuyến bay để hỗ trợ hành khách gặp vấn đề sức khỏe. Ngày 5-9-2026, chuyến bay VN38 từ Copenhagen (Đan Mạch) đi thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh tại Yangon (Myanmar) sau khi một sản phụ chuyển dạ và sinh con trên máy bay. Trước đó, các chuyến bay VN524 ngày 24-6 và VN36 ngày 7-1 cũng lần lượt chuyển hướng hạ cánh tại Hong Kong (Trung Quốc) và Kolkata (Ấn Độ) để cấp cứu hành khách.