Máy bay Vietjet nhiều hơn máy bay Vietnam Airlines 13 chiếc

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, tính đến ngày 15/10/2026, cả nước có 261 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tăng 26 chiếc so với năm 2025.

Trong đó, Vietjet Air (mã VJC) dẫn đầu với 107 máy bay, nhiều hơn Vietnam Airlines (mã HVN) 13 chiếc.

Cụ thể, đội bay của Vietjet gồm 16 chiếc Airbus A320, 83 chiếc Airbus A321 và 8 chiếc Airbus A330. Vietnam Airlines sở hữu 94 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, gồm 4 chiếc A320, 59 chiếc A321, 14 chiếc A350 và 17 chiếc Boeing 787.

Hai hãng hiện chiếm khoảng 77% tổng số máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam. Phần còn lại thuộc các hãng như Bamboo Airways, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines và một số đơn vị khác.

Dù dẫn trước về số lượng máy bay, Vietjet vẫn đứng sau Vietnam Airlines về quy mô doanh thu và lợi nhuận.

Trong quý III/2026, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất 22.849 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 348 tỷ đồng, tăng gần 9%. Hãng thực hiện khoảng 39.000 chuyến bay, vận chuyển 7,3 triệu lượt khách.

Vietjet vượt Vietnam Airlines, dẫn đầu Việt Nam về quy mô đội bay. Ảnh minh họa.

Lũy kế 9 tháng, Vietjet đạt doanh thu 74.385 tỷ đồng, tăng 41%; lợi nhuận sau thuế 1.721 tỷ đồng, tăng gần 7%.

Trong khi đó, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu quý III đạt 39.168 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 319 tỷ đồng, giảm hơn 56%. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 12,5% xuống 7,3%, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu gia tăng.

Sau 9 tháng, hãng hàng không quốc gia đạt doanh thu 114.480 tỷ đồng, tăng 28%, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm gần 42%, còn 4.172 tỷ đồng.

Hiện các hãng hàng không trong nước đã khai thác khoảng 230 máy bay Airbus và hơn 220 máy bay khác đã được đặt mua. Airbus đang chiếm thị phần 90% máy bay thân hẹp và 50% máy bay thân rộng tại Việt Nam.

Tính đến tháng 9/2026, cả nước có 258 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam thuộc 13 doanh nghiệp. Trong đó, số máy bay khai thác thương mại của các hãng là 231 chiếc, còn lại là trực thăng, hàng không chung, thủy phi cơ...

Các hãng hàng không lớn trong nước đều tập trung khai thác dòng máy bay thân hẹp A320. Với dòng máy bay thân rộng, Vietnam Airlines đang khai thác 14 máy bay A350, trong khi Vietjet khai thác dòng A330. Airbus dự báo trong 20 năm tới, sản lượng máy bay thân rộng có thể đạt hơn 3.400 chiếc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Năm 2026, Vietravel Airlines đã đặt mua 50 máy bay thân hẹp, gồm máy bay A321neo và dòng máy bay A220 thế hệ mới. Vietnam Airlines ký Biên bản ghi nhớ mua bổ sung máy bay thân rộng A350; Vietjet Air đã đặt hàng 40 chiếc A330-900 và sẽ nhận bàn giao trong thời gian tới.