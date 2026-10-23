Máy bay vận tải Ukraine bốc cháy khi hạ cánh tại Nhật Bản

Sự cố xảy ra ngày 22/10 tại sân bay quốc tế Chubu, Nhật Bản, với chiếc An-124-100 Ruslan do hãng hàng không Ukraine Antonov Airlines khai thác, theo kênh theo dõi hàng không AviVector.

Máy bay vận tải An-124-100 Ruslan của Ukraine bốc cháy tại sân bay Chubu, Nhật Bản. Nguồn ảnh: AviVector

Đường băng phải tạm đóng cửa khoảng 15 phút. Hoạt động cất, hạ cánh sau đó trở lại bình thường khi công tác kiểm tra hoàn tất.

Thông tin ban đầu chưa đề cập thương vong, mức độ hư hại của máy bay hay loại hàng hóa được vận chuyển.

An-124-100 Ruslan là máy bay vận tải hạng nặng, được thiết kế để chuyên chở hàng siêu trường, siêu trọng, với tải trọng tối đa khoảng 120 tấn. Thiết kế cho phép bốc dỡ hàng qua cả phần mũi và đuôi máy bay.

Sau khi Nga mở cuộc tiến công toàn diện vào Ukraine, Antonov Airlines chuyển căn cứ hoạt động chính tới sân bay Leipzig/Halle ở Đức.

Tháng 8/2026, một chiếc An-124 của hãng trở thành mục tiêu trong một vụ phá hoại tại sân bay này. Máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) mang thuốc nổ đâm trúng cánh phi cơ, nhưng thiết bị nổ không kích hoạt.