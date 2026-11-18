Chuyến bay xuất phát từ sân bay Tolmachevo ở tỉnh Novosibirsk để di chuyển đến căn cứ không quân Kansk thuộc vùng Krasnoyarsk, mang theo các binh sĩ, phi hành đoàn cùng phụ tùng linh kiện quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc máy bay gặp nạn khi đang thực hiện một "chuyến bay theo kế hoạch" và rơi xuống "khu vực không có người ở", với đánh giá ban đầu chỉ ra nguyên nhân là sự cố kỹ thuật trong quá trình hạ cánh khẩn cấp. Hãng thông tấn RIA dẫn tuyên bố từ đại diện lực lượng chức năng khẳng định: "Nguyên nhân sơ bộ của thảm họa là do sự cố kỹ thuật".

Camera an ninh ghi lại thời điểm máy bay rơi. Video: X/thetatvaindia

Khi mới đi được khoảng một phần tư chặng đường, phi hành đoàn đã phát hiện sự cố rò rỉ nhiên liệu, phát tín hiệu cấp cứu và xin hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Alexei Leonov Kemerovo. Các đoạn video từ camera giám sát và bài đăng trên mạng xã hội vào khoảng 9 giờ tối theo giờ địa phương cho thấy một vệt lửa kéo dài trên không trước khi máy bay lao xuống đồng trống gần làng Yagunovo, cách thủ phủ Kemerovo khoảng 5 km, tạo ra vụ nổ.

Một số nhân chứng cho biết chiếc máy bay đã bốc cháy ngay trên không trước khi lao dốc và phát nổ khi va chạm. Theo truyền thông địa phương, các phi công đã "cố gắng điều khiển chiếc máy bay đang bốc cháy tránh xa các khu dân cư cho đến phút cuối cùng" nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân dưới mặt đất.

Lực lượng cứu hộ, nhân viên y tế và lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã lập tức tới hiện trường và khống chế thành công ngọn lửa. Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận tổng cộng 19 người trên máy bay đều đã tử vong. Kết quả kiểm tra sơ bộ mảnh vỡ cho thấy một trong bốn động cơ cánh quạt bị hư hỏng nặng hơn nhiều so với các động cơ còn lại, với các giả thuyết chính tập trung vào lỗi bơm nhiên liệu, rò rỉ nhiên liệu vào vỏ động cơ gây cháy, hoặc hỏng hệ thống thủy lực.

Antonov An-12 là dòng máy bay vận tải quân sự hạng nặng bốn động cơ do Liên Xô thiết kế từ cuối thập niên 1950, có khả năng chở khoảng 20.000 kg hàng hóa. Liên Xô đã sản xuất tổng cộng 1.248 chiếc An-12 trước khi dừng dây chuyền vào năm 1973, đồng nghĩa với việc tất cả máy bay An-12 đang hoạt động trong quân đội Nga hiện nay đều đã có tuổi đời trên 50 năm.