Máy bay An-12BK của Nga. Ảnh: Alexander Kopitar

Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay vận tải quân sự An-12 gặp nạn khi thực hiện chuyến bay theo kế hoạch, rơi xuống khu vực không có dân cư.

Toàn bộ người trên khoang, gồm tổ lái và hành khách, đều thiệt mạng, theo hãng thông tấn Interfax.

Thông báo chính thức cho biết số người chết lên đến 19 người.

Theo đánh giá sơ bộ của Bộ Quốc phòng Nga, tai nạn có thể bắt nguồn từ trục trặc kỹ thuật. Một ủy ban thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tới hiện trường để làm rõ các tình tiết.

Thống đốc tỉnh Kemerovo Ilya Seredyuk cho biết máy bay gặp nạn gần làng Yagunovo. Ông tới hiện trường và trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó, với sự tham gia của lực lượng cứu hộ, cảnh sát, Vệ binh Quốc gia và nhân viên y tế. Đám cháy tại nơi máy bay rơi đã được dập tắt, khu vực xung quanh được phong tỏa.

Cơ quan điều tra quân sự thuộc Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra dấu hiệu vi phạm quy định bay hoặc chuẩn bị bay. Các nhà điều tra đang xác minh diễn biến và nguyên nhân vụ tai nạn.

An-12 là máy bay vận tải quân sự sử dụng bốn động cơ tua-bin cánh quạt, được thiết kế để vận chuyển binh sĩ, hàng hóa và trang thiết bị. Dòng máy bay này còn phục vụ các nhiệm vụ đổ bộ đường không và nhiệm vụ đặc biệt.