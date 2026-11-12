Máy bay vận tải Il-76MD Ấn Độ lập kỷ lục thế giới

Một máy bay vận tải quân sự Il-76MD của Không quân Ấn Độ (IAF) đã thiết lập nên kỷ lục khi hạ cánh thành công xuống sân bay cao nhất thế giới.

Cụ thể, chiếc máy bay vận tải phản lực hạng nặng IL-76MD đã hạ cánh xuống căn cứ không quân chiến lược Nyoma ở dãy Himalaya, nằm ở độ cao 4.175 m so với mực nước biển.

"Sự kiện này đánh dấu cột mốc mới trong lịch sử hàng không quân sự Ấn Độ. Việc hạ cánh của máy bay Il-76MD chứng minh khả năng ngày càng cao của New Delhi trong việc triển khai lực lượng đến những vùng xa xôi nhất", thông cáo báo chí của IAF nói rõ.

Tờ Times of India nói thêm, thành tích đặc biệt này đã chứng minh hiệu suất tuyệt vời của máy bay vận tải do Nga thiết kế cùng với kỹ năng của phi hành đoàn. Trần bay của Il-76MD là 10 km, vì vậy nếu có sân bay ở độ cao lớn hơn được mở, nó cũng có thể hạ cánh ở đó.

Căn cứ không quân Nyoma nằm ở bang Ladakh của Ấn Độ, gần Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Trung Quốc. Không có đường biên giới được phân định rõ ràng giữa hai nước ở dãy Himalaya, và LAC đã là khu vực căng thẳng song phương trong suốt nhiều thập kỷ đã qua.

Vào tháng 5/2020, các cuộc đụng độ giữa binh lính Ấn Độ và Trung Quốc đã xảy ra ở Ladakh, sau đó cả hai quân đội đã triển khai pháo hạng nặng, máy bay và xe tăng đến vùng núi, trong đó vai trò của máy bay vận tải hạng nặng là rất quan trọng.

Mặc dù vậy thông qua những cuộc đàm phán ở cả cấp độ quân sự và ngoại giao, cuộc xung đột đã tránh được kịch bản leo thang trở thành chiến tranh toàn diện.

Về phương tiện đề cập, Il-76MD là phiên bản cải tiến của chiếc Il-76 cơ bản, nó thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 1981. Máy bay có khung thân và càng hạ cánh được gia cố và khả năng mang tải đã được tăng lên mức 48 tấn.

Tầm bay của vận tải cơ Il-76MD khi mang theo tải trọng 40 tấn đã tăng lên mức 4.200km. Đáng chú ý là máy bay được trang bị thêm 4 giá treo ngoài để mang bom và thiết bị định vị vô tuyến.

Không quân Ấn Độ hiện đang vận hành 24 máy bay vận tải Il-76MD, 6 máy bay tiếp nhiên liệu Il-78 và 3 máy bay cảnh báo sớm Il-76TD được trang bị radar Phalcon của Israel.

Hiện tại dựa trên khung thân Il-76MD, Nga đã phát triển phiên bản nâng cấp sâu Il-76MD-90A hay còn gọi bằng cái tên Il-476, được trang bị động cơ mới và hệ thống điện tử hàng không tối tân.

Chưa dừng lại đây, phiên bản máy bay tiếp dầu Il-78MD-90A cũng đã được tạo ra, những phương tiện trên đã được Nga chào hàng cho Ấn Độ nhưng chưa có quyết định mua sắm nào đưa ra.