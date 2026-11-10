Máy bay vận tải C-17 sẽ sớm có khả năng phóng tên lửa hành trình

Thông báo về chức năng mới của máy bay vận tải C-17 được đưa ra bởi Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ (USAF), theo những gì đăng tải trên ấn phẩm chuyên ngành Air & Space Forces Magazine.

Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Hiệp hội Vận tải và Tiếp nhiên liệu Hàng không năm 2026, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ - Tướng Kenneth Wilsbach đã tuyên bố kết thúc một thời kỳ thử nghiệm kéo dài.

Theo ông Wilsbach, việc đưa vào sử dụng vũ khí tên lửa cho máy bay vận tải sẽ mở rộng đáng kể tiềm năng chiến đấu của lực lượng không quân nước này.

Vai trò chính trong việc này thuộc về chương trình FAMM (Family of Affordable Mass Missiles), dự án nói trên liên quan đến việc phát triển các tên lửa không đối đất cỡ lớn và giá cả phải chăng.

Chương trình nghiên cứu bao gồm các biến thể FAMM-Lugged dành cho máy bay chiến đấu và FAMM-Palletized dành cho máy bay vận tải quân sự.

Khái niệm này là đặt các thùng chứa đặc biệt có tên lửa hành trình lên các bệ chở hàng tiêu chuẩn. Sau khi thùng chứa được kéo ra khỏi đường dốc bằng dù, các tên lửa sẽ tách ra, khởi động động cơ riêng và hướng đến những mục tiêu đã định.

Để thực hiện chương trình đầy tham vọng và cực kỳ táo bạo nói trên, Lầu Năm Góc đã ký kết thỏa thuận với 3 công ty để phát triển và sản xuất tên lửa.

Tên lửa FAMM-P rẻ hơn đáng kể so với tên lửa hành trình JASSM truyền thống - chi phí của chúng chỉ bằng khoảng 1/10 giá của JASSM, và thời gian sản xuất được tính bằng tháng chứ không phải năm.

Trong đề xuất ngân sách năm 2027, USAF đã dành 355 triệu USD để mua 1.000 tên lửa FAMM đầu tiên. Tổng cộng, Không quân Mỹ đặt mục tiêu mua 28.000 quả tên lửa này trong vòng 5 năm, với tổng chi phí 12,6 tỷ USD cho dự án.

Trong khi đó với phương tiện mang phóng, lịch sử của máy bay vận tải C-17 Globemaster III bắt đầu vào cuối những năm 1970, khi Không quân Mỹ công bố cuộc thi thiết kế máy bay vận tải mới để thay thế C-141 Starlifter.

Công ty McDonnell Douglas (sau này là một phần của Boeing) đã giành chiến thắng trong cuộc thi, và chiếc máy bay nói trên thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 9/1991.

Việc giao hàng loạt máy bay vận tải C-17 cho Không quân Mỹ bắt đầu vào năm 1993. Trong suốt quá trình sản xuất hàng loạt, kéo dài đến năm 2015, 279 chiếc đã xuất xưởng.

Tập đoàn Boeing đã cung cấp C-17 cho Không quân Mỹ cũng như các đồng minh của họ - Vương quốc Anh, Australia, Canada, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ấn Độ và Kuwait.

C-17 Globemaster III là máy bay cánh cao được trang bị 4 động cơ phản lực cánh quạt Pratt & Whitney F117-PW-100 và đuôi chữ T. Chiếc phi cơ này có khả năng cất cánh và hạ cánh trên các đường băng ngắn và không trải nhựa.

Máy bay C-17 có trọng lượng cất cánh tối đa 265,3 tấn và tải trọng 77,5 tấn, nó có khả năng mang theo những phương tiện bọc thép hạng nặng, bao gồm cả xe tăng M1 Abrams, hoặc tối đa 102 lính dù được trang bị đầy đủ.

Tầm bay thực tế của C-17 với tải trọng 71,2 tấn là khoảng 4.400 km, và tốc độ hành trình đạt 830 km/h. Việc trang bị hệ thống tiếp nhiên liệu trên không cho phép C-17 thực hiện những chuyến bay liên lục địa gần như không bị giới hạn về khoảng cách.