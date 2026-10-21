Máy bay va vào cột đèn rồi lao xuống đường cao tốc, 3 người thoát nạn

Đoạn clip ghi lại cho thấy cánh máy bay đã va vào cột đèn khi đang hạ cánh xuống đất. Sau đó, chiếc máy bay xoay tròn hơn 180 độ trên không trước khi đâm xuống đất bằng mũi.

Theo The Sun, vụ hạ cánh khẩn cấp diễn ra trước mắt những người lái xe trên một con đường cao tốc đông đúc ở California, Mỹ.

Xác máy bay bị biến dạng nằm trên đường. Nguồn: Storyful

Hình ảnh từ camera hành trình của một trong những chiếc xe trên cầu vượt cho thấy chiếc máy bay bị biến dạng nằm trên đường với phần đuôi hướng lên trời.

Theo chính quyền địa phương, thật kỳ diệu là không có chiếc xe nào bị va chạm trong vụ tai nạn. Một trẻ em, 2 người lớn trên máy bay đã sống sót và được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân của vụ hạ cánh khẩn cấp vẫn chưa rõ.

Sau vụ tai nạn, các đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông xung quanh khu vực xảy ra sự cố.

Sở cứu hỏa San Jose cho biết họ đã nhận được báo cáo về vụ tai nạn vào khoảng 3h chiều giờ địa phương ngày 17/10.

Lực lượng cứu hỏa cho biết vụ tai nạn đã gây ra một sự rò rỉ nhiên liệu nhỏ.

Theo thông báo của cơ quan chức năng, chiếc máy bay được xác định là một chiếc Cessna 177A Cardinal sản xuất năm 1960.

Theo ABC30 đưa tin, chiếc máy bay này được đăng ký thuộc sở hữu của Flying Twenty Inc, một câu lạc bộ hàng không phi lợi nhuận dành cho sinh viên, cựu sinh viên và giảng viên của Đại học Bang San Jose.