Máy bay trinh sát huyền thoại SR-71 Blackbird trở lại bầu trời sau 27 năm?

Trong hội nghị gần đây, Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) - ông Jared Isaacman đã trình chiếu một tấm ảnh với hình dáng của một máy bay chưa xác định.

Đáng chú ý là phương tiện này có vẻ ngoài rất giống với máy bay trinh sát chiến lược SR-71 Blackbird, phương tiện đang giữ danh hiệu máy bay sản xuất hàng loạt nhanh nhất thế giới.

Đồng thời ông Isaacman cho biết, NASA đang xây dựng lại phi đội máy bay thử nghiệm của mình, để có thể bay cao và nhanh nhất một lần nữa.

Bên cạnh đó, đáng chú ý là chiếc SR-71 Blackbird vốn được trưng bày như một tượng đài đã biến mất khỏi khu vực Trung tâm Nghiên cứu bay Armstrong.

Chiếc SR-71 Blackbird được trưng bày nói trên mang số hiệu đuôi 844, nó là máy bay cuối cùng thuộc loại này được chế tạo, đồng thời cũng là chiếc cuối cùng cất cánh vào năm 1999.

Máy bay này trước đó đã trải qua một số sửa đổi nhằm khắc phục các nhược điểm nghiêm trọng của nó. Điều này nghĩa là chiếc phi cơ được xem như ví dụ tốt nhất để phục hồi và đưa trở lại trạng thái hoạt động.

Được biết chiếc SR-71 Blackbird mang số hiệu 844 đã được đưa vào khu kỹ thuật từ đầu năm nay. Vì vậy câu hỏi đặt ra là liệu người Mỹ có thực sự quyết định khôi phục chiếc SR-71 Blackbird để tiến hành các thí nghiệm tiếp theo hay không?

Hiện tại chưa có câu trả lời rõ ràng cho thắc mắc này, tuy nhiên việc khôi phục chiếc SR-71 Blackbird dường như không phải là mục tiêu chính của NASA.

Theo giới phân tích, nhiều khả năng họ đang phát triển một loại máy bay tốc độ cao thử nghiệm mới, được gọi là phi cơ X, điều mà NASA đã xác nhận trước đó.

Vai trò của chiếc SR-71 Blackbird và kế hoạch cụ thể của NASA với nó vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng về mặt lý thuyết, SR-71 có thể được phục hồi và sử dụng để tìm ra giải pháp cho một loại máy bay tương lai, biến nó thành một dạng nền tảng thử nghiệm công nghệ.

Tuy nhiên cần nhấn mạnh, việc khôi phục chiếc SR-71 Blackbird về trạng thái có thể bay được sẽ là một nhiệm vụ thực sự khó khăn và tốn kém.

Vào đầu những năm 2000, việc phục chế chiếc SR-71 được ước tính phải tiêu tốn khoản tiền lên đến 40 - 45 triệu USD, giờ đây con số rõ ràng sẽ còn cao hơn nữa.

Chưa dừng lại đây, để đạt tốc độ cực lớn, động cơ của SR-71 Blackbird yêu cầu loại nhiên liệu JP-7 đặc biệt, không được sản xuất một cách thường xuyên.

Do vậy giới chuyên môn dự đoán rằng giá thành của nó sẽ cao hơn đáng kể so với nhiên liệu hàng không thông thường, và cần phải phát triển một quy trình sản xuất riêng biệt.

Tuy nhiên hiện chưa có xác nhận chính thức nào về ý định khôi phục máy bay SR-71 Blackbird trở lại trạng thái hoạt động. Nhưng NASA họ thực sự có ý định đó, thì sự trở lại bầu trời của SR-71 sau hơn 27 năm sẽ là sự kiện mang tính bước ngoặt thực sự.

Theo nhiều chuyên gia phân tích, hoàn toàn không quá lời khi nói rằng SR-71 Blackbird là một chiếc máy bay huyền thoại, xét đến tầm ảnh hưởng đáng kể của nó đối với văn hóa đại chúng thời bấy giờ.