Máy bay tình báo MC-55A Peregrine của Australia chính thức hoạt động

Bộ Quốc phòng Australia ngày 22/9 xác nhận máy bay tình báo MC-55A Peregrine của Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) đã đạt Khả năng Hoạt động Ban đầu (IOC) sau quá trình thử nghiệm và đánh giá.

Đây là nền tảng được thiết kế để thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát và tác chiến điện tử trên phạm vi rộng.

Australia đặt mua 4 máy bay MC-55A Peregrine. 3 chiếc đầu tiên đã được bàn giao và đang hoạt động tại căn cứ không quân Edinburgh ở bang South Australia.

Chiếc thứ 4 dự kiến được bàn giao vào cuối năm 2026. Máy bay do Phi đội số 10 vận hành.

MC-55A Peregrine được phát triển trên khung thân máy bay thương mại Gulfstream G550 và được tập đoàn L3Harris Technologies cải tiến sâu cho nhiệm vụ quân sự.

Không quân Australia xếp MC-55A vào nhóm máy bay tình báo, giám sát, trinh sát và tác chiến điện tử tầm xa.

Hệ thống nhiệm vụ kết hợp thành phần hoạt động trên máy bay và dưới mặt đất, sử dụng liên lạc vệ tinh để tăng khả năng thu thập và xử lý thông tin.

Máy bay có tầm bay công bố khoảng 7.685 km và trần bay 13.716 m. MC-55A có thể mang theo tổ bay gồm phi công, chỉ huy nhiệm vụ và các chuyên gia phân tích điện tử.

Australia không công bố chi tiết toàn bộ hệ thống cảm biến và thiết bị tác chiến điện tử trên máy bay do tính chất nhạy cảm của năng lực này.

Giá trị của máy bay tình báo MC-55A Peregrine nằm ở khả năng bổ sung cho mạng lưới tình báo trên không của Australia.

Máy bay được tích hợp cùng các nền tảng như máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon và máy bay không người lái trinh sát tầm cao MQ-4C Triton.

MC-55A cũng có khả năng kết nối với hệ thống của các nước đồng minh và đối tác, trong đó có Mỹ và Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết MC-55A có khả năng giám sát phổ điện từ trên cả đất liền và trên biển.

Ông mô tả đây là một năng lực rộng hơn hoạt động giám sát hàng hải thông thường, qua đó giúp Australia theo dõi những diễn biến trong khu vực mà nước này xác định là phạm vi lợi ích chiến lược.

RAAF cũng đang xây dựng các địa điểm phục vụ MC-55A tại Darwin và quần đảo Cocos, bên cạnh căn cứ chính Edinburgh.

Tháng 6/2026, một máy bay MC-55A đã được triển khai tới Darwin để thực hiện các chuyến bay thử nghiệm và đánh giá hoạt động đầu tiên tại khu vực phía bắc Australia.

Australia đồng thời thúc đẩy hợp tác với các đối tác khu vực. Tuyên bố chung Australia - Philippines tháng 8/2026 cho biết Manila hỗ trợ năng lực MC-55A của Canberra và hợp tác về các thỏa thuận tiếp cận.

Hai nước cho rằng hoạt động này sẽ tăng khả năng tương tác và chia sẻ nhận thức tình huống tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Việc MC-55A đạt IOC đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn tiếp nhận và thử nghiệm sang hoạt động thực tế.

Khi chiếc thứ 4 được bàn giao, Australia sẽ hoàn tất phi đội Peregrine gồm 4 máy bay, bổ sung một lớp năng lực tình báo và tác chiến điện tử tầm xa cho mạng lưới tác chiến trên không đang được mở rộng.