Máy bay tiêm kích Pháp rơi khi huấn luyện, tìm thấy một thi thể

Máy bay tiêm kích Mirage 2000D thuộc Căn cứ Không quân 133 Nancy-Ochey của Pháp gặp nạn tại khu vực Rogéville. Ảnh: BỘ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ CỰU CHIẾN BINH PHÁP

Theo thông tin từ giới chức Pháp, máy bay thuộc Căn cứ Không quân 133 Nancy-Ochey, rơi gần khu vực Rogéville, tỉnh Meurthe-et-Moselle, khi đang trở về sau nhiệm vụ. Trên máy bay có hai thành viên phi hành đoàn, gồm một phi công chiến đấu và một sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí.

Lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể, nhưng chưa xác định danh tính, đồng thời tiếp tục tìm kiếm người còn lại. Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được làm rõ, các cuộc điều tra an ninh và tư pháp đang được tiến hành.

Mirage 2000D là máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi của Không quân và Vũ trụ Pháp, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất, có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm. Máy bay được đưa vào sử dụng từ năm 1993 và dự kiến tiếp tục phục vụ trong Không quân Pháp đến những năm 2030.