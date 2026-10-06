Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh an toàn sau đe dọa đánh bom

Ông Hasan Sildak. Ảnh: ilkhavadis.com

Trên mạng xã hội, Thống đốc tỉnh Sanliurfa, ông Hasan Sildak nói rằng chuyến bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ AJet chở 136 hành khách cùng 7 thành viên phi hành đoàn khởi hành từ Ankara lúc 19h00 giờ địa phương (23h giờ Việt Nam) và hạ cánh xuống sân bay Sanliurfa GAP lúc 20h05. Hành khách và phi hành đoàn được sơ tán an toàn, sau đó các đơn vị an ninh tiến hành kiểm tra máy bay để tìm kiếm vật liệu nổ.