Máy bay sắp cất cánh, phi công tá hỏa phát hiện thứ 'đáng sợ' dài 40cm

Theo Japan Today, Japan Air Commuter (JAC), công ty con của Japan Airlines, cho biết sự việc xảy ra khi máy bay chuẩn bị khởi hành từ sân bay Fukuoka đến sân bay Kagoshima hôm 20/10.

Trong quá trình kiểm tra trước chuyến bay, phi công bất ngờ phát hiện một vật nhỏ di chuyển gần chân mình. Khi quan sát kỹ hơn, người này nhận ra đó là một con rắn. Con vật nhanh chóng chui vào khe hở và biến mất.

Phi hành đoàn lập tức tổ chức tìm kiếm, kiểm tra kỹ buồng lái cùng các khu vực xung quanh nhưng không phát hiện thêm dấu vết của sinh vật lạ.

Trước nguy cơ mất an toàn nếu con rắn vẫn ẩn náu trên máy bay, hãng hàng không quyết định hủy chuyến.

Một con rắn dài khoảng 40cm bất ngờ xuất hiện trong buồng lái khi máy bay chuẩn bị cất cánh, buộc hãng hàng không phải hủy chuyến để đảm bảo an toàn cho hành khách. Ảnh: Japan Air Communicator.

Sau đó, một chuyên gia xác định con vật là rắn sọc Nhật Bản non, dài khoảng 40cm. Con rắn đã được bắt giữ an toàn. Tuy nhiên, hãng hàng không chưa xác định được bằng cách nào con vật có thể lọt vào máy bay.

Chuyến bay có khoảng 43 hành khách. Sau khi chuyến bay bị hủy, hãng hỗ trợ hành khách chuyển sang các phương tiện khác, trong đó có tàu cao tốc Shinkansen.

Sự việc được xem là tình huống hiếm gặp đối với các chuyến bay nội địa tại Nhật Bản.

Con rắn được xác định là rắn sọc Nhật Bản. Ảnh minh họa: Vườn quốc gia Iseshima.

Trước đó, vào tháng 12/2025, một con chuột được phát hiện chạy trong khoang hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không KLM từ Amsterdam, Hà Lan, đến đảo Aruba.

Phi hành đoàn theo dõi con chuột trong suốt hành trình. Do máy bay đang bay qua đại dương, phi công quyết định tiếp tục chuyến bay đến Aruba thay vì quay lại sân bay Amsterdam.

Đại diện hãng hàng không cho biết chưa xác định được cách con chuột lọt lên máy bay. Con vật không tiếp xúc với khu vực phục vụ thức ăn cho hành khách. Hãng mô tả đây là sự cố đặc biệt hiếm gặp và gửi lời xin lỗi vì những bất tiện gây ra cho hành khách.