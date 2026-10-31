Máy bay rơi xuống đất, 5 hành khách và phi công tử vong

Tất cả 6 người trên chiếc trực thăng đang bay từ Badrinath Dham đến Dehradun đều thiệt mạng sau khi rơi gần Joshimath thuộc huyện Chamoli, bang Uttarakhand, Ấn Độ, vào ngày 30/10. Cơ quan Phát triển Hàng không Dân dụng Uttarakhand (UCADA) đã xác nhận các trường hợp tử vong.

Ông Prateek Jain, Giám đốc điều hành của UCADA, đã nói với hãng tin ANI qua điện thoại rằng tất cả 6 người trên máy bay, bao gồm cả phi công, đều đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Chiếc trực thăng do công ty Trans Bharat Aviation Pvt. Ltd. vận hành, chở 5 hành khách và một phi công.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDTV

Chiếc máy bay mang số hiệu VT-HCX đã cất cánh từ Badrinath vào khoảng 1h14 chiều để đến bãi đáp trực thăng Sahastradhara ở Dehradun. Theo báo cáo, chiếc trực thăng đã mất liên lạc khi bay qua thung lũng Joshimath, sau đó hệ thống theo dõi của nó cũng ngừng nhận tín hiệu.

Phi công được xác định là Đại úy Himanshu, trong khi 5 hành khách được xác định là Prathapa, Arun, Shankar Gowda, Sudheer K và HS Natraja. Theo UCADA, các hành khách được cho là cư dân của Bengaluru.

Sau vụ việc, các đội từ Quân đội Ấn Độ, chính quyền huyện Chamoli và Lực lượng Ứng phó Thảm họa Nhà nước (SDRF) đã được huy động cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Thủ hiến bang Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, cho biết ông đang theo dõi tình hình và một chiến dịch cứu hộ chung đã được triển khai.

Trong khi đó, như một biện pháp phòng ngừa, toàn bộ đội bay của Trans Bharat Aviation Pvt. Ltd. đã bị đình chỉ hoạt động sau vụ tai nạn.