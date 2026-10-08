Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường thương tâm

Chiếc máy bay rơi gần sân bay Thành phố Petaluma và Câu lạc bộ Golf Rooster Run. Cục Hàng không Liên bang xác nhận đó là máy bay Van's RV-7A chở 2 người.

Cục Hàng không Liên bang xác nhận máy bay đã cất cánh từ Sân bay Thành phố Petaluma lúc 10h45, theo ABC News đưa tin.

Chiếc máy bay nhỏ gặp nạn tại sân golf Rooster Run. Ảnh: NBC BAY AREA

Video do nhân chứng quay cho thấy lực lượng cứu hỏa đang phun nước dập lửa trên máy bay trong khi khói dày đặc bốc lên từ đống đổ nát.

Danh tính của các nạn nhân hiện chưa được xác định.

Sở cảnh sát Petaluma cho biết trong một tuyên bố rằng các sĩ quan đến hiện trường đã tìm thấy "2 người tử vong bên trong máy bay".

Cục Hàng không Liên bang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang điều tra vụ việc.

Các nhà chức trách cho biết bất kỳ thông tin bổ sung nào về máy bay, danh tính nạn nhân và hoàn cảnh xung quanh vụ tai nạn sẽ được Cục Hàng không Liên bang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia công bố, vì 2 cơ quan này đang dẫn đầu cuộc điều tra.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của những người liên quan đến vụ việc bi thảm này", sở cảnh sát cho biết thêm.