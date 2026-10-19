Máy bay rơi xuống cánh đồng, 2 phi công thiệt mạng

Đoạn clip kịch tính cho thấy chiếc Van's RV-7A, đăng ký số hiệu PP-ZLC, dường như mất kiểm soát và lộn vòng trước khi lao xuống đất ở Orlandia vào ngày 16/10, theo Newsflare.

Một đàn chim có thể được nhìn thấy bay tán loạn khi máy bay tiếp cận một cánh đồng trống vào khoảng 4h49 chiều giờ địa phương, gần đường cao tốc Anhanguera ở vùng Ribeirao Preto.

Các nạn nhân sau đó được xác định là Victor Simoes da Silva, 51 tuổi, đến từ Manaus, và Jose Ricardo Santana, 58 tuổi, sống ở Sao Paulo.

Khoảnh khắc chiếc máy bay rơi xuống cánh đồng. Ảnh cắt từ clip.

Cả hai đều đến khu vực này để tham dự một sự kiện cưỡi ngựa tại địa điểm Agromen và dự định rời đi vào cuối ngày hôm đó.

Một báo cáo từ Mạng lưới An toàn Hàng không cho biết: "Chiếc máy bay đã rơi ngay sau khi cất cánh từ đường băng 34 tại Sân bay Fazenda Mosquito (SDOR), Orlandia, Brazil. 2 người trên máy bay đã thiệt mạng.

Clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn cho thấy máy bay đột ngột tăng tốc sau khi cất cánh. Nó bị mất độ cao và lao xuống đất trong quá trình đó".

Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu 2 người trên máy bay và đưa họ đến Bệnh viện Santo Antonio Beneficent, nơi cả hai được tuyên bố đã tử vong.

Lực lượng cứu hộ cũng đã sử dụng bọt để ngăn chặn rò rỉ nhiên liệu. Không có thương vong nào khác được báo cáo.

Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành.