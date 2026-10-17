Máy bay rơi xuống cánh đồng, 2 người đàn ông tử vong

2 người đã thiệt mạng sau vụ tai nạn máy bay hạng nhẹ ở vùng Hunter thuộc bang New South Wales, Australia hôm 16/10.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được gọi đến hiện trường vụ tai nạn trên đường Bunnan ở Scone, gần sân bay Scone, vào khoảng 1h55 chiều.

Cảnh sát xác nhận 2 người đàn ông trên máy bay đã thiệt mạng. Danh tính của họ vẫn chưa được xác nhận.

Máy bay gặp nạn vào khoảng 1h55 chiều thứ Sáu. Ảnh: 7News

Lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ NSW xác nhận một xe cứu hỏa vẫn đang ở hiện trường vụ tai nạn gần trường đua Scone lúc 3h chiều và có thông tin cho biết nhiên liệu đang tràn ra từ đống đổ nát.

Hiện trường vụ án đã được thiết lập và sẽ được các sĩ quan chuyên trách điều tra.

Hiệp hội Hàng không Giải trí Úc và Cục An toàn Giao thông Úc (ATSB) đã được thông báo.

ATSB cho biết chiếc máy bay này là một máy bay được chế tạo theo bộ kit được đăng ký dưới hệ thống hàng không giải trí.

ATSB cho biết họ không điều tra các vụ tai nạn máy bay giải trí.