Theo NOLA.com đưa tin, phi công Brent Stokes (50 tuổi), Hunter Stokes (16 tuổi), Arlyn Knox (43 tuổi), Michael Knox (43 tuổi), Charles Holden Knox (12 tuổi) và Truett Knox (10 tuổi), đã thiệt mạng trong vụ tai nạn gần đảo Horn.

Ông Bruce Lynd Jr., nhân viên điều tra tử vong của hạt Jackson, cho biết với báo chí rằng các nạn nhân là một gia đình đến từ Fort Myers, Florida, đang đi câu cá ở Louisiana và đang trên máy bay trở về thì thảm họa ập đến.

Lực lượng bảo vệ bờ biển thông báo rằng thi thể của cả sáu nạn nhân đã được tìm thấy bên trong chiếc máy bay Cessna 210 bị rơi vào khoảng 11h30 đêm sau nhiều giờ tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm chiếc máy bay. Ảnh cắt từ clip/ABC News

Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết họ mất liên lạc với máy bay vào khoảng 3h45 chiều khi máy bay đang bay từ sân bay New Orleans Lakefront đến Fort Myers, Florida.

Khoảng 30 phút sau khi cất cánh, chiếc Cessna một động cơ đột nhiên bắt đầu hạ độ cao với tốc độ đáng báo động là 10.000 feet mỗi phút, theo FAA.

"Thay mặt cho MDMR, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của những nạn nhân trong thảm kịch này", Giám đốc điều hành Sở Tài nguyên Biển Mississippi, ông Joe Spraggins, cho biết.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn với sự hỗ trợ từ Cục Hàng không Liên bang (FAA).