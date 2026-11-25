Theo Lực lượng Tuần duyên Mỹ, chiếc máy bay Cessna 210 chở 4 người lớn và 2 bé trai, lần lượt 8 và 10 tuổi, gặp nạn tại khu vực cách đảo Horn khoảng 3,2 km về phía đông bắc.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 24/11. Khoảng 15 phút sau, đài kiểm soát không lưu thông báo đã mất liên lạc với máy bay.

Một máy bay cỡ nhỏ rơi xuống vùng biển ngoài khơi thành phố Pascagoula, bang Mississippi, Mỹ, sau khi giảm độ cao với tốc độ khoảng 3.048 m/phút. Nguồn: MXH

Theo thông tin sơ bộ, trước khi lao xuống biển, máy bay giảm độ cao với tốc độ khoảng 3.048 m/phút.

Sau khoảng 4 giờ tìm kiếm với sự tham gia của nhiều lực lượng, các thợ lặn đã tìm thấy thi thể của cả 6 nạn nhân bên trong thân máy bay.

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy, máy bay khởi hành từ thành phố New Orleans, bang Louisiana, và đang trên đường đến thành phố Fort Myers, bang Florida.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.