Reuters ngày 17/11 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga thông tin, chiếc máy bay vận tải quân sự An-12 gặp nạn khi đang thực hiện chuyến bay theo kế hoạch qua vùng Kemerovo, thuộc khu vực Siberia.

Máy bay rơi ở khu vực không có người sinh sống, gần làng Yagunovo, cách thành phố Kemerovo không xa. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trên máy bay có 19 người, bao gồm các thành viên phi hành đoàn và không ai sống sót.

Một chiếc máy bay vận tải quân sự An-12 của Nga. Ảnh: Dmitry

Chiếc An-12 gặp nạn thuộc dòng máy bay vận tải quân sự sử dụng bốn động cơ cánh quạt tuabin, được phát triển từ thời Liên Xô và bắt đầu đưa vào khai thác từ cuối những năm 1950.

Dòng máy bay này được thiết kế để vận chuyển quân nhân, trang thiết bị và hàng hóa, với hơn 1.000 chiếc từng được sản xuất. Một số máy bay An-12 hiện vẫn được sử dụng tại Nga và các quốc gia khác.

Theo cơ quan quốc phòng Nga, kết quả đánh giá ban đầu cho thấy máy bay có thể gặp trục trặc kỹ thuật trước khi rơi. Một số nhân chứng được truyền thông Nga dẫn lời cho biết đã nhìn thấy máy bay bốc cháy trước khi lao xuống đất và phát nổ. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được cơ quan điều tra xác nhận là diễn biến chính thức của vụ tai nạn.

Trong đoạn video đăng tải từ hiện trường, Thống đốc vùng Kemerovo Ilya Seredyuk cho hay, lực lượng cứu hộ đã dập tắt đám cháy phát sinh sau vụ rơi máy bay. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là hỗ trợ các cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Một ủy ban chuyên trách của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã được cử tới hiện trường để làm rõ toàn bộ diễn biến và nguyên nhân vụ tai nạn. Ủy ban Điều tra Nga cũng đã mở cuộc điều tra về khả năng vi phạm các quy định an toàn bay.

Trước đó, hồi tháng 9, một máy bay quân sự Tu-95 của Nga cũng gặp nạn tại vùng Amur, miền Viễn Đông, khiến 6 thành viên phi hành đoàn tử vong và một người bị thương.