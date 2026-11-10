Máy bay quân sự Nga bất ngờ xuất hiện tại Israel giữa căng thẳng Trung Đông

Dữ liệu từ trang theo dõi hàng không FlightRadar24 cho thấy máy bay Tu-154M mang số đăng ký RA-85042 cất cánh từ căn cứ không quân Chkalovsky, tỉnh Moskva, Nga, bay qua biển Đen và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion ở Israel.

Chuyến bay kéo dài khoảng 4 giờ. Hiện chưa có thông tin chính thức về mục đích của chuyến đi.

Phi cơ RA-85042 thuộc Đơn vị Bay số 223, nằm dưới quyền quản lý của Bộ Quốc phòng Nga. Đơn vị này chuyên thực hiện nhiệm vụ vận chuyển quân nhân và quan chức chính phủ.

Máy bay cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ liên quan đến các thực thể có liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga sau khi xung đột Ukraine bùng phát.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) từ chối bình luận về thông tin, trong khi Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra phản hồi.

Một số tài khoản mạng xã hội suy đoán chiếc Tu-154M có thể được sử dụng để sơ tán các nhà ngoại giao Nga cùng gia đình khỏi Israel, nhưng chưa có xác nhận cho giả thuyết này.

Động thái diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông căng thẳng, khi Mỹ cân nhắc khả năng nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Tổng thống Donald Trump ngày 8/11/2026 tuyên bố, Washington đã xác định các mục tiêu tại Iran, bao gồm nhà máy điện và cầu đường, nếu chiến dịch tấn công được khởi động trở lại.

Ông Trump cho biết, lực lượng Mỹ tại Trung Đông, trong đó có 3 tàu sân bay đang hiện diện trong khu vực, sẵn sàng nhận lệnh.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đánh giá khả năng nối lại tập kích là thấp nếu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran và việc mở lại eo biển Hormuz đạt tiến triển.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày cho rằng, tiến trình hòa đàm đang đình trệ sau kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Ông nhận định, Washington cần thêm thời gian để đánh giá tình hình chính trị trong nước trước khi quyết định bước đi tiếp theo.

Tupolev Tu-154 là máy bay chở khách thân hẹp, sử dụng 3 động cơ phản lực, được thiết kế từ những năm 1960.

Phiên bản Tu-154M thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 1982 và được sản xuất hàng loạt từ năm 1984.

Máy bay có sức chở tối đa 180 hành khách, tầm bay khoảng 3.900-6.600 km tùy cấu hình và tải trọng. Nga tiếp tục sử dụng một số máy bay thuộc dòng này cho nhiệm vụ vận tải quân sự và chính phủ.