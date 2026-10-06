Máy bay quân sự chở 32 người rơi ở Nigeria

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Theo Bộ trưởng Hàng không Nigeria Festus Keyamo, chiếc máy bay chở 25 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đang thực hiện chuyến bay thường lệ tới Lagos thì mất liên lạc khi bay qua khu vực Igbokoda, bang Ondo. Tín hiệu cuối cùng được ghi nhận vào lúc 8h13 giờ GMT (15h13 giờ Việt Nam).

Ngay sau khi mất liên lạc, cơ quan kiểm soát không lưu đã triển khai các biện pháp tìm kiếm khẩn cấp. Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn được kích hoạt, với sự tham gia của lực lượng quân đội và hàng không. Các mảnh vỡ máy bay sau đó được phát hiện gần một căn cứ hải quân tại thị trấn ven biển Igbokoda.

Hiện chưa có xác nhận chính thức về số người thiệt mạng hoặc mức độ hư hại của máy bay. Các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục rà soát hiện trường, trong khi giới chức Nigeria mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không quân sự tại khu vực Tây Phi, nơi từng ghi nhận nhiều sự cố liên quan đến điều kiện thời tiết, bảo dưỡng thiết bị và hạ tầng kiểm soát bay còn hạn chế.