Máy bay quân sự chở 32 người mất liên lạc rồi rơi ở Nigeria

Theo Bộ trưởng Hàng không và Phát triển vũ trụ Nigeria Festus Keyamo, máy bay mang số hiệu NGR 931, đang trên hành trình từ thành phố Benin đến Lagos thì mất liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu lúc 9 giờ 13 phút, theo giờ địa phương.

Những nỗ lực liên lạc lại qua vô tuyến đều không thành công. Thông tin ban đầu cho thấy trên máy bay có 25 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn.

Bản đồ bang Ondo (Nigeria). Ảnh: therealmediang.com

Không quân Nigeria xác nhận phương tiện gặp nạn là máy bay ATR-42, đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ.

Người phát ngôn lực lượng này cho biết hoạt động tìm kiếm, cứu nạn đang được tiến hành với sự phối hợp của các cơ quan chức năng và lực lượng ứng phó khẩn cấp.

Cảnh sát bang Ondo cũng xác nhận vụ tai nạn, đồng thời cho biết đang làm rõ các tình tiết liên quan.

Người phát ngôn cảnh sát Abayomi Jimoh đề nghị người dân tại Igbokoda và các khu vực lân cận bình tĩnh, tránh phát tán thông tin chưa được kiểm chứng.