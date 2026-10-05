Máy bay quân sự chở 32 người gặp nạn tại miền Nam Nigeria

Ngày 5/10, một máy bay quân sự chở 25 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi tại miền Nam Nigeria.

Hiện chưa có xác nhận chính thức về thương vong trong vụ việc.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Hàng không Nigeria Festus Keyamo cho biết chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay thường lệ đến Lagos - trung tâm kinh tế của Nigeria - thì gặp nạn tại khu vực Igbokoda thuộc bang Ondo.

Các nhân viên kiểm soát không lưu đã mất liên lạc với máy bay vào lúc 8h13 giờ GMT (tức 15h13 theo giờ Việt Nam) và không thể thiết lập lại kết nối trước khi có thông báo về việc máy bay mất tích.

Lực lượng chức năng đã ngay lập tức triển khai chiến dịch cứu hộ. Họ tìm thấy mảnh vỡ máy bay gần một căn cứ hải quân tại thị trấn ven biển Igbokoda và tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hiện chưa rõ thông tin cụ thể về tình hình thương vong hay mức độ hư hại của máy bay.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc./.