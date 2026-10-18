Máy bay quân sự Anh hai lần suýt va chạm với vật thể bay không xác định

Được biết, hai vụ tiếp cận nguy hiểm xảy ra cách nhau 5 ngày trong quá trình huấn luyện tiếp nhiên liệu trên không và diễn tập không chiến. Vụ việc đầu tiên xảy ra ngày 18/2, khi máy bay tiếp dầu Airbus Voyager của RAF đang tiếp nhiên liệu cho một tiêm kích Typhoon gần Cromer, hạt Norfolk, miền Đông nước Anh. Một vật thể chưa xác định được phát hiện ở độ cao khoảng 17.000 feet (5.181 m), bay sát máy bay tiếp dầu đến mức phi công phải cúi người theo phản xạ. Vụ việc được báo cáo với cơ quan kiểm soát không lưu quân sự.

Vụ việc thứ hai xảy ra ngày 23/2, khi một phi công điều khiển tiêm kích Typhoon tham gia diễn tập không chiến với một máy bay khác trên Biển Bắc, ngoài khơi khu vực Humberside. Phi công phát hiện một vật thể hình tròn, màu đen, có kích thước tương tự lốp ô tô, bay ngay phía trên máy bay ở độ cao khoảng 12.500 feet (3.810 m). Vật thể được cho là đã bay cách máy bay khoảng 300 feet (91 m).

Theo các thông tin được công bố, cả hai vụ việc đều được báo cáo để phục vụ công tác xác minh, trong đó có sự tham gia của các cơ quan bên ngoài. Các vật thể xuất hiện ở độ cao vượt xa giới hạn 400 feet (khoảng 122 m) thường áp dụng đối với UAV thương mại tại Anh. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng xác nhận chúng thực sự là UAV hay có liên quan đến hoạt động thù địch.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này duy trì cảnh giác cao trước những mối đe dọa tiềm tàng đối với quốc phòng và sẵn sàng có biện pháp ứng phó phù hợp. Cơ quan này cũng lưu ý rằng việc phát hiện vật thể nghi là UAV không đồng nghĩa với việc chúng có hành vi thù địch; các biện pháp ứng phó sẽ được cân nhắc tùy theo mức độ đe dọa được đánh giá.

Các vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu gia tăng quan ngại về hoạt động do thám và những hình thức gây sức ép dưới ngưỡng xung đột quân sự, trong đó có các vụ UAV xuất hiện gần cơ sở quân sự. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận hai vật thể nói trên có liên hệ với Nga hay bất kỳ quốc gia nào khác.