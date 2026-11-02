Máy bay phản lực tư nhân lao xuống đường khiến 9 người thiệt mạng ở Mỹ

Chiếc máy bay phản lực tư nhân này đã cất cánh từ Sân bay Quốc tế Austin-Bergstrom ở bang Texas và đang hướng đến Sân bay North Eleuthera ở Bahamas. Các video trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay lao xuống đất cạnh một con đường và phát nổ.

"Đó là một thảm kịch lớn đã xảy ra. Khi bạn xem video đó, nó gây sốc. Nó giống như một quả tên lửa lao xuống, mảnh vỡ bay tứ tung" - Thống đốc bang Florida Ron DeSantis phát biểu tại một cuộc họp báo gần hiện trường vụ tai nạn ở Lake Worth Beach.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết họ đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy gọi đây là một "thảm kịch kinh hoàng".

Chủ sở hữu chiếc Learjet 60 gặp nạn do hãng Bombardier sản xuất là một công ty ở bang Delaware. Công ty Bombardier có trụ sở tại Canada cho biết họ sẽ hoàn toàn ủng hộ cuộc điều tra và hợp tác khi cần thiết.

Vụ tai nạn đã tạo ra một chiếc hố khổng lồ bên đường gần lối vào một khu nhà di động.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Reuters

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực đang xảy ra mưa lớn và giông bão, theo dự báo của AccuWeather. Một đoạn ghi âm từ trung tâm kiểm soát không lưu Miami được đăng tải trên LiveATC, một trang web phát sóng thông tin liên lạc kiểm soát không lưu, đã ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của máy bay trước khi rơi với độ chi tiết bất thường.

Ban đầu, một người trong buồng lái báo cáo với nhân viên kiểm soát không lưu rằng họ đang "xử lý tình trạng đóng băng" nhưng gặp phải nhiễu động "vừa phải" và đang tìm kiếm "đường bay tốt hơn". Chưa đầy một phút sau, người đó nói "Cứu nguy, cứu nguy!", đồng thời báo cáo rằng máy bay đột ngột hạ độ cao đột ngột. Vài giây sau, người đó nói rằng họ đang tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Chưa đầy 20 giây sau, người này thông báo rằng: "Chúng tôi sắp đâm xuống đất". Khoảng 35 giây sau thông báo cứu nguy ban đầu, điều cuối cùng được nghe thấy từ buồng lái là một câu nói nhanh như chớp "Chúng tôi hết thời gian rồi".