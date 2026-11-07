Máy bay nhỏ rơi xuống đường cao tốc ở Đức, 2 người thiệt mạng

Theo cảnh sát bang Saxony-Anhalt, vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 6/11, gần thành phố Magdeburg, miền đông nước Đức. Chiếc máy bay rơi xuống đoạn đường cao tốc nằm giữa thị trấn Burg và khu vực nghỉ chân Krahenberge.

Máy bay nhỏ rơi xuống cao tốc Đức rồi bốc cháy. Ảnh: X

Vụ việc được ghi nhận vào khoảng 14 giờ 48 phút. Sau khi rơi xuống mặt đường, máy bay bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường và tìm thấy thi thể của hai người bên trong xác máy bay.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy không có phương tiện giao thông đường bộ nào liên quan đến vụ tai nạn. Nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn hiện vẫn chưa được xác định.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy lực lượng cứu hỏa đang xử lý đám cháy còn sót lại. Xác máy bay màu đỏ trắng bị phá hủy nghiêm trọng, phần đuôi nằm trên mặt đường, trong khi nhiều mảnh vỡ cháy đen văng xuống khu vực taluy ven cao tốc.

Sau tai nạn, cảnh sát và các đội cứu hộ đã triển khai lực lượng tại hiện trường. Toàn bộ các làn đường hướng về Hannover trên cao tốc A2 bị phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra. Hiện chưa có thông tin chính thức về thời điểm tuyến đường được mở cửa trở lại.

Cao tốc A2 là một trong những tuyến giao thông huyết mạch theo hướng đông - tây của Đức, kết nối khu vực Berlin với bang North Rhine-Westphalia, bang đông dân nhất nước này. Tuyến đường có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận tải và giao thương xuyên quốc gia.