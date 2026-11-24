Một du khách ngắm nhìn đảo Ulleung từ phà chở khách ở Hàn Quốc, ngày 14/7/2024. (Nguồn: CTV News)

Theo nguồn tin, “một vật thể bay, được cho là máy bay của Triều Tiên, đã vi phạm không phận Hàn Quốc vào lúc 7h52 sáng (giờ địa phương), khiến giới chức phải ban bố cảnh báo tới người dân tại huyện Ulleung ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này”.

Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc được cho là đã phát cảnh báo khẩn cấp tới cư dân trên đảo, kêu gọi họ tìm nơi trú ẩn tại các cơ sở dưới mặt đất hoặc bên trong các tòa nhà.

Cảnh báo đã được dỡ bỏ vào khoảng 7h57 sáng, tức 5 phút sau khi được phát đi. Hiện chưa có thông tin chi tiết về bản chất của vụ việc cũng như liệu chiếc máy bay tình nghi này đã quay trở lại không phận Triều Tiên hay chưa.

(theo AFP)