Máy bay nghi của Triều Tiên xâm phạm không phận, Hàn Quốc phát đi cảnh báo khẩn
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, một máy bay nghi của Triều Tiên đã xâm phạm không phận Hàn Quốc vào sáng 24/11, buộc nhà chức trách phải phát đi cảnh báo yêu cầu người dân trên một hòn đảo ở phía Đông tìm nơi trú ẩn.
Theo nguồn tin, “một vật thể bay, được cho là máy bay của Triều Tiên, đã vi phạm không phận Hàn Quốc vào lúc 7h52 sáng (giờ địa phương), khiến giới chức phải ban bố cảnh báo tới người dân tại huyện Ulleung ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này”.
Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc được cho là đã phát cảnh báo khẩn cấp tới cư dân trên đảo, kêu gọi họ tìm nơi trú ẩn tại các cơ sở dưới mặt đất hoặc bên trong các tòa nhà.
Cảnh báo đã được dỡ bỏ vào khoảng 7h57 sáng, tức 5 phút sau khi được phát đi. Hiện chưa có thông tin chi tiết về bản chất của vụ việc cũng như liệu chiếc máy bay tình nghi này đã quay trở lại không phận Triều Tiên hay chưa.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/may-bay-nghi-cua-trieu-tien-xam-pham-khong-phan-han-quoc-phat-di-canh-bao-khan-472877.html