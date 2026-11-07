Máy bay Ngày tận thế E-4B Nightwatch của Mỹ gây chú ý khi rời căn cứ

Máy bay chỉ huy chiến lược E-4B Nightwatch mang số đuôi 73-1676 cất cánh từ căn cứ không quân Offutt, bang Nebraska, ngày 5/11.

Dữ liệu trên nền tảng theo dõi hàng không Flightradar24 cho thấy phi cơ lượn vòng để tăng độ cao, sau đó bay về phía nam rồi chuyển hướng đông trước khi tắt bộ phát đáp.

Theo Express US, chiếc E-4B đã bay qua khu vực phía bắc bang Virginia và phía tây thủ đô Washington. Hành trình tiếp theo, điểm đến cũng như mục đích triển khai của máy bay hiện chưa được xác định.

Căn cứ Offutt là nơi đóng quân của phi đội E-4B Nightwatch. Express US cho rằng máy bay có thể đang tham gia một cuộc diễn tập theo kế hoạch. Giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận về hoạt động này.

Sự xuất hiện của E-4B thu hút chú ý trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục cảnh báo khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, thậm chí đề cập việc phá hủy những cơ sở còn lại để ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Axios dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã gặp các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu để thảo luận về Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ đang cân nhắc 3 phương án, gồm tiến hành thêm các cuộc tập kích, tiếp tục gây sức ép kinh tế đối với Tehran hoặc chấp nhận một thỏa thuận với những nhượng bộ đáng kể dành cho Iran.

Một quan chức Mỹ tiết lộ Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho khả năng nối lại chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran. Tuy nhiên, bộ tư lệnh này chưa nhận được chỉ thị mới từ Nhà Trắng.

Không quân Mỹ hiện vận hành 4 máy bay E-4B Nightwatch, được cải tiến từ dòng Boeing 747-200.

Khi được triển khai, chúng mang tên Trung tâm Tác chiến trên không Quốc gia (NAOC), đóng vai trò sở chỉ huy di động dành cho Tổng thống Mỹ và giới lãnh đạo quân sự trong tình huống khủng hoảng, bao gồm chiến tranh hạt nhân.

Khác với chuyên cơ Không lực Một được thiết kế phục vụ hoạt động di chuyển của tổng thống, E-4B tập trung vào khả năng duy trì chỉ huy và liên lạc khi các cơ sở mặt đất bị phá hủy. Máy bay có thể chở hàng chục chuyên gia quân sự, chiến lược gia và nhân viên liên lạc.

Một trong những trang bị đáng chú ý của E-4B là hệ thống ăng ten dây dài khoảng 8 km, cho phép duy trì liên lạc với lực lượng tàu ngầm hạt nhân.

Các thiết bị trên máy bay được gia cố nhằm chống chịu xung điện từ phát sinh trong vụ nổ hạt nhân. Một số bảng điều khiển sử dụng đồng hồ cơ học để tăng độ tin cậy khi hệ thống điện tử hiện đại bị ảnh hưởng.

E-4B có thể bay liên tục khoảng 12 giờ mà không cần tiếp dầu. Nhờ khả năng tiếp dầu trên không, máy bay có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài, thậm chí lên đến một tuần trong tình huống khẩn cấp.

Trong một chuyến bay thử nghiệm, Nightwatch từng hoạt động liên tục trên không hơn 35 giờ.

Trong giai đoạn cuối Chiến tranh Lạnh, một chiếc E-4B luôn ở trạng thái sẵn sàng tại căn cứ không quân Andrews, có thể cất cánh sơ tán Tổng thống Mỹ sau 15 phút báo động.

Hiện nay, Không quân Mỹ duy trì một chiếc trực ban tại Offutt, với động cơ sẵn sàng hoạt động 24/24, đồng thời bố trí E-4B bay cùng hoặc gần tổng thống trong một số chuyến công du nước ngoài.