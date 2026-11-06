'Máy bay Ngày tận thế' của ông Trump bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Mỹ

Máy bay chỉ huy trên không E-4B Nightwatch của Không quân Mỹ, thường được gọi là “máy bay Ngày tận thế”. Ảnh: Wikipedia

Theo truyền thông quốc tế, chiếc Boeing E-4B Nightwatch, thường được gọi là “máy bay Ngày tận thế”, đóng vai trò là sở chỉ huy trên không được thiết kế để duy trì khả năng hoạt động trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp quốc gia. Từ đây, các quan chức cấp cao Mỹ có thể chỉ huy lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng hạt nhân.

Dữ liệu theo dõi cho thấy chiếc máy bay đã rời Căn cứ Không quân Offutt, gần thành phố Omaha, bang Nebraska, rồi bay qua khu vực Trung Tây Mỹ. Đây cũng là nơi đóng quân của đội E-4B, nên chuyến bay có thể là hoạt động huấn luyện thường kỳ nhằm duy trì khả năng sẵn sàng của máy bay.

Máy bay sau đó bay qua phía Bắc bang Virginia, phía Tây thủ đô Washington, rồi chuyển hướng về phía Nam. Mục đích cụ thể của chuyến bay và danh tính những người có mặt trên máy bay chưa được công bố.

E-4B được trang bị hệ thống thông tin liên lạc chuyên dụng, thiết bị bảo vệ trước xung điện từ và khả năng tiếp nhiên liệu trên không.

Lần gần đây nhất một quan chức Mỹ sử dụng E-4B là vào cuối tháng 10, khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sử dụngchiếc máy bay này trong chuyến công tác tới Philippines tham dự các cuộc họp quốc phòng ASEAN.

Theo dữ liệu theo dõi công khai, chiếc E-4B bay về phía Đông Nam từ khu vực Omaha trước khi chuyển hướng về phía Đông, lần lượt qua các bang Illinois, Indiana và Ohio. Khoảng 14 giờ 41 phút (theo giờ miền Đông Mỹ), máy bay ở độ cao khoảng 9.450 m trên bang Ohio, với tốc độ mặt đất 573 hải lý/giờ, tương đương khoảng 1.060 km/giờ.

Sau đó, máy bay tiếp tục bay về phía Đông rồi chuyển hướng rõ rệt về phía Nam, qua khu vực phía Bắc bang Virginia, phía Tây thủ đô Washington.

Dữ liệu theo dõi không cho biết điểm đến. Vì vậy, chỉ dựa vào lộ trình trên không thể xác định máy bay sẽ hạ cánh ở đâu hoặc lý do chuyến bay được thực hiện.

Dù mang biệt danh “máy bay Ngày tận thế” do được thiết kế để duy trì khả năng chỉ huy quân sự trong tình huống khẩn cấp, E-4B cũng được sử dụng cho các nhiệm vụ huấn luyện. Mục đích của chuyến bay lần này chưa được công bố.

Bốn chiếc E-4B được đưa vào hoạt động từ năm 1980 và dự kiến duy trì thời gian phục vụ đến năm 2039. Máy bay được trang bị các hệ thống liên lạc đặc biệt, cho phép kết nối với các lực lượng và cơ quan ở nhiều nơi trên thế giới, đồng thời hỗ trợ công tác phân tích và hoạch định chiến lược.

E-4B có thể tiếp nhiên liệu trên không và duy trì hoạt động liên tục tới 35,4 giờ.

Khi Tổng thống Mỹ ở trong nước, một chiếc E-4B được duy trì trạng thái hoạt động và sẵn sàng 24/7 tại Căn cứ Không quân Offutt. Theo truyền thông Mỹ, khi Tổng thống ra nước ngoài, các máy bay E-4B cũng được triển khai đi cùng và được các tổ bay gọi là “Air Force One khi thực sự cần thiết”.

Trong trường hợp khẩn cấp, một trong bốn chiếc E-4B có thể nhanh chóng tiếp cận Air Force One để phối hợp hoạt động.

Chiếc máy bay này cũng được thiết kế để vẫn có thể hoạt động trong môi trường có xung điện từ mạnh, với các hệ thống quan trọng được bảo vệ. E-4B thậm chí vẫn sử dụng các thiết bị điều khiển bay dạng analog truyền thống, vốn ít bị ảnh hưởng bởi xung điện từ hơn các hệ thống điện tử hiện đại.